Las sierras de Córdoba volvieron a ofrecer un paisaje invernal en pleno septiembre. La nieve cubrió distintos sectores de las zonas altas de la provincia y dejó postales de cerros, caminos y vegetación completamente teñidos de blanco.
Las sierras de Córdoba teñidas de blanco: espectaculares imágenes de la nieve
El frío volvió a las zonas altas de Córdoba y dejó paisajes cubiertos de nieve. El Camino de las Altas Cumbres permanece cerrado por hielo.
El fenómeno se registró principalmente en sectores elevados de las sierras, con reportes en La Cumbre, el área del Observatorio y diferentes puntos del Valle de Traslasierra. También hubo registros de precipitaciones níveas en localidades del sur cordobés.
Las condiciones meteorológicas estuvieron acompañadas por un marcado descenso de las temperaturas. Para este domingo 13 de septiembre, se esperaba en la ciudad de Córdoba una mínima de 3 grados y una máxima de apenas 8, con cielo mayormente nublado y una sensación térmica que podía ubicarse todavía más abajo.
Un paisaje cubierto de nieve
La llegada del aire frío transformó distintos sectores serranos y permitió observar imágenes poco habituales para esta época del año. Las áreas de mayor altura fueron las más afectadas por la acumulación, mientras que en otros sectores las precipitaciones se presentaron como aguanieve o lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado para las zonas más elevadas acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros de nieve, con la posibilidad de que esos valores fueran superados de manera puntual.
La situación también alcanzó al Camino de las Altas Cumbres, uno de los principales corredores turísticos y viales de la provincia. La presencia de nieve y hielo sobre la calzada obligó a interrumpir nuevamente la circulación para evitar riesgos.
El Camino de las Altas Cumbres, cerrado
La Policía Caminera dispuso desde las 8 del sábado un nuevo corte total sobre la ruta provincial 34. La medida se tomó debido a la acumulación de nieve y a la formación de hielo, que dificultaban la adherencia de los vehículos.
Según explicó el director de Seguridad Vial de la Policía Caminera, Andrés Aguirre, las condiciones sobre la calzada impedían garantizar una circulación segura. Incluso el personal que realizaba tareas preventivas tenía dificultades para desplazarse debido a lo resbaladizo del hielo.
El corredor había sido habilitado durante la tarde del viernes, luego de permanecer cerrado por la nevada que había comenzado durante la noche del jueves. Sin embargo, el regreso de las precipitaciones y la formación de hielo obligaron a disponer un nuevo cierre preventivo.
Mientras tanto, otras rutas de la provincia permanecían habilitadas, aunque las autoridades recomendaban circular con precaución por la presencia de agua, bajas temperaturas y posibles sectores resbaladizos.
El frío continuará durante este domingo en Córdoba, aunque el pronóstico anticipa una recuperación térmica durante los próximos días. Para el martes, la máxima podría alcanzar los 23 grados y hacia el final de la semana llegaría a valores cercanos a los 28 grados.
Así, las sierras cordobesas atraviesan una jornada marcada por el frío y la nieve, con imágenes que volvieron a transformar el paisaje y que tienen como uno de sus principales escenarios al Camino de las Altas Cumbres.