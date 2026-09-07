La nieve volvió a aparecer en el sur de Brasil. Durante la tarde del domingo 6 de septiembre, el municipio de São José dos Ausentes, en los Campos de Cima da Serra, registró la caída de copos en uno de los sectores más elevados de Río Grande do Sul.
El sur de Brasil sorprendido por una nevada histórica: las imágenes de la "Sierra Gaucha"
São José dos Ausentes registró una nevada durante la tarde del domingo. Los copos aparecieron en la zona del Monte Negro, a más de 1.400 metros de altura.
El fenómeno se produjo alrededor de las 15.30 en la región del pico y cañón Monte Negro, ubicado a 1.403 metros sobre el nivel del mar. Se trata del punto de mayor altitud del estado brasileño.
La nevada también fue registrada en Cambará do Sul, otro de los municipios de la Serra Gaúcha donde las bajas temperaturas suelen favorecer la aparición de este tipo de fenómenos durante los meses más fríos.
La nieve apareció durante la tarde
Según los datos citados por GZH, en el centro de São José dos Ausentes la temperatura se ubicaba en 3,8°C alrededor de las 15, cuando ya se habían registrado condiciones favorables para la presencia de nieve en las zonas más elevadas.
La diferencia de altitud resulta determinante en este tipo de episodios. Mientras en el área urbana las temperaturas eran bajas, en los sectores montañosos las condiciones permitieron la aparición de los primeros copos durante la tarde.
El Monte Negro se encuentra dentro de una de las áreas naturales más conocidas de la región y se caracteriza por sus paisajes de sierras, cañones y grandes desniveles. Su altura lo convierte además en uno de los puntos de referencia para observar fenómenos asociados al frío.
La presencia de nieve volvió a llamar la atención en una región acostumbrada a registrar temperaturas muy bajas durante los meses de invierno y principios de primavera.
Un nuevo episodio de frío en la Serra Gaúcha
São José dos Ausentes es uno de los destinos del sur de Brasil que concentra mayor expectativa cuando se anuncian masas de aire frío. La localidad suele recibir visitantes atraídos por las bajas temperaturas y por la posibilidad de observar nieve.
El fenómeno registrado este domingo se produjo pocos días antes del inicio de una nueva semana marcada por temperaturas bajas en distintos sectores de la Serra Gaúcha.
En la jornada posterior a la nevada, además, se registraron heladas en municipios de la región. São José dos Ausentes y Cambará do Sul estuvieron entre las localidades alcanzadas por el fenómeno durante las primeras horas del martes.
El frío también se hizo sentir en otras ciudades serranas. En Caxias do Sul, por ejemplo, los termómetros marcaban alrededor de 1°C durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo con el reporte publicado por GZH.
La sucesión de nieve y heladas muestra la persistencia de las condiciones invernales en las zonas más altas de Río Grande do Sul, incluso durante los primeros días de septiembre.
Las imágenes de la nevada rápidamente se transformaron en uno de los principales atractivos de la jornada para residentes y visitantes que se encontraban en los sectores de mayor altitud.
São José dos Ausentes volvió así a convertirse en uno de los puntos destacados del sur de Brasil por un fenómeno que, aunque no es habitual en todas las zonas del estado, puede aparecer cuando coinciden temperaturas suficientemente bajas y condiciones atmosféricas favorables.
La nevada del domingo se suma a otros episodios registrados en la Serra Gaúcha durante este año y confirma el particular comportamiento climático de las regiones ubicadas a mayor altura.