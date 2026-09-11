El icónico “vestido de la venganza” que la princesa Diana lució en 1994 volverá a estar en el centro de la escena. La prenda, recordada por haber sido utilizada por Lady Di el mismo día en que el entonces príncipe Carlos reconoció públicamente su infidelidad, será subastada por Sotheby’s en Nueva York el próximo 9 de diciembre.
Cuánto vale el vestido de la venganza de Lady Di que será subastado
La icónica prenda que Diana lució en 1994, tras la confesión pública de Carlos sobre su infidelidad, será ofrecida por Sotheby’s en Nueva York el próximo 9 de diciembre.
Se trata de un vestido negro, escotado y diseñado por Christina Stambolian. La pieza tiene un valor estimado de entre 150.000 y 300.000 dólares y forma parte de uno de los momentos más recordados de la historia de la moda vinculados con la realeza británica.
El vestido que marcó un momento histórico
Diana eligió el diseño para asistir a una gala benéfica en junio de 1994. Aquella misma jornada, su esposo, de quien ya estaba separada, admitió en televisión que había sido infiel.
El vestido rompía con los tradicionales códigos de vestimenta asociados a la familia real británica. Por su diseño y por el contexto en el que fue utilizado, rápidamente quedó asociado a la imagen de una Diana decidida a mostrarse públicamente de otra manera.
La prenda se convirtió con el paso de los años en uno de los looks más reconocidos de la princesa. Morgane Halimi, responsable mundial de bolsos de mano y moda en Sotheby’s, destacó el significado que adquirió aquella aparición pública.
“La princesa Diana convirtió este vestido en uno de los mensajes más poderosos que haya transmitido jamás”, sostuvo Halimi.
La especialista también señaló que aquel momento tuvo una repercusión que trascendió la moda y permitió interpretar la vestimenta como una herramienta cargada de intención.
“Lo que se convirtió en un momento viral a escala global (...) también otorgó a todos, pero sobre todo a las mujeres, el permiso de utilizar la moda más allá del mero adorno”, explicó.
Cuándo y dónde se podrá ver
Antes de llegar a Nueva York, la pieza tendrá distintas exhibiciones internacionales. El recorrido comenzará en Londres, donde podrá verse entre el 18 y el 24 de septiembre.
Luego será trasladada a Hong Kong, con una exhibición prevista entre el 1 y el 15 de octubre. Más tarde llegará a Ginebra, donde estará disponible para el público del 6 al 11 de noviembre.
Finalmente, el vestido llegará a Nueva York a partir del 2 de diciembre, pocos días antes de la subasta prevista para el 9 de diciembre.
Parte del dinero obtenido con la venta será destinado al Royal Edinburgh Hospital, en Escocia, especializado en salud mental.
Una prenda que ya había sido subastada
El vestido de Christina Stambolian ya había pasado por una subasta en junio de 1997, apenas unos meses antes de la muerte de Diana.
En aquella oportunidad, la venta tuvo como objetivo recaudar fondos para asociaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer y el sida.
Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tránsito ocurrido en París. Tenía 36 años.
El regreso de Harry al Reino Unido
La actualidad de la familia de Diana también está marcada por el regreso de su hijo menor, el príncipe Harry, al Reino Unido.
El 26 de agosto, Harry volvió al país junto con su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, después de seis años viviendo en California. Según la prensa, los duques de Sussex habrían matriculado a sus hijos en un colegio británico y estarían buscando establecerse en la zona de los Cotswolds, al suroeste de Inglaterra.
El último encuentro privado entre Carlos III, Harry, Meghan y sus hijos se produjo en julio, en Highgrove, la residencia del rey ubicada en Gloucestershire.
Durante aquella visita también estuvieron en la mansión del conde de Spencer, tío materno de Harry, donde se encuentra enterrada Diana de Gales.