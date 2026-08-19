Barbie se suma a los homenajes por el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, quien nació en 1926 y murió en 1962, con una edición especial inspirada en una de sus interpretaciones más recordadas.
Barbie homenajeó a Marilyn Monroe con una muñeca que recrea una escena icónica
La edición especial fue creada junto al equipo que preserva su legado y recupera el vestido rosa, las joyas y los guantes que lució la actriz en una recordada película.
La muñeca recrea el look que la actriz lució en Los caballeros las prefieren rubias, película de 1953, particularmente durante la escena musical de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.
El vestido rosa que recrea Barbie
El diseño de Mattel recupera uno de los atuendos más reconocibles de Marilyn: el vestido rosa con un gran lazo, acompañado por guantes largos y un llamativo collar inspirado en diamantes.
Los accesorios y el calzado también fueron diseñados para recrear la estética de la actriz en aquella recordada escena cinematográfica.
Mattel trabajó junto con The Estate of Marilyn Monroe LLC, la institución encargada de preservar y promover el legado de la artista, con el objetivo de reproducir los detalles de su imagen.
Un homenaje a la trayectoria
La compañía destacó que la escena de Diamonds Are a Girl’s Best Friend se convirtió en uno de los momentos de moda más reconocibles de la historia del cine y contribuyó a consolidar la imagen de Marilyn como un ícono cultural.
“Más que un tributo a este look inolvidable, honramos a Marilyn como una pionera: una productora perspicaz, una empresaria y una artista que rompió barreras”, explicó Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas de Mattel.
La nueva edición se suma a otras figuras
Esta no es la primera vez que Mattel crea una muñeca inspirada en Marilyn Monroe. Entre 1997 y 2009, la empresa lanzó distintas versiones vinculadas con sus películas y algunos de sus looks más recordados.
La compañía también desarrolló muñecas inspiradas en figuras como Whitney Houston, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Aaliyah, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie, Juan Gabriel, Tina Turner, Diana Ross y Elton John.
Los homenajes por el centenario
El aniversario de Marilyn Monroe está acompañado por distintas actividades y exposiciones en diferentes lugares del mundo.
Entre ellas se encuentran “Marilyn Monroe: Hollywood Icon”, en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, y “Marilyn Monroe: A Portrait”, en la National Portrait Gallery de Londres.