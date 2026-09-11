Chen Ziyi, conocida en las redes sociales como Ganfan Yingying, murió a los 24 años después de atravesar diversos problemas de salud. La creadora de contenido china había alcanzado gran popularidad con transmisiones en vivo en las que consumía enormes cantidades de comida frente a sus seguidores, dentro del fenómeno conocido como mukbang.
Murió a los 24 años la influencer que comía grandes cantidades de comida en vivo
La creadora de contenido china, conocida como Ganfan Yingying, tenía más de un millón de seguidores y había contado días antes sobre sus problemas de salud y una peligrosa disminución del potasio en sangre.
Su fallecimiento ocurrió el 17 de agosto, aunque la noticia se conoció recién el 4 de septiembre. Durante las semanas previas, su ausencia de las plataformas había generado preocupación entre quienes seguían habitualmente sus publicaciones.
Yingying tenía más de un millón de seguidores y en sus últimos contenidos había hablado públicamente sobre las consecuencias que estaba teniendo esa actividad sobre su organismo.
La última advertencia
El 14 de agosto, pocos días antes de morir, la influencer publicó un video desde el hospital en el que contó que había sido internada debido a una importante disminución del potasio en sangre.
Según explicó, su nivel había llegado a 2,3 mmol/L, mientras que el rango mencionado en el material original se ubicaba entre 3,5 y 5,5 mmol/L. También reconoció que, después de consumir grandes cantidades de alimentos, se provocaba el vómito para evitar aumentar de peso y que ya había tenido que ser hospitalizada anteriormente por esta situación.
En aquella publicación dejó una advertencia dirigida a quienes seguían su contenido: “Aunque ganar dinero es importante, la salud siempre debe ser lo primero”.
La baja concentración de potasio puede afectar el funcionamiento de los músculos y del corazón, y una disminución severa puede provocar alteraciones cardíacas potencialmente graves.
Los extremos detrás de sus transmisiones
La actividad que convirtió a Yingying en una figura reconocida consistía en comer cantidades muy grandes de alimentos durante transmisiones y videos. El formato le permitió construir una comunidad de más de un millón de seguidores, pero también implicaba una fuerte exigencia física.
De acuerdo con reportes publicados sobre el caso, poco antes de su muerte llegó a consumir entre 60 y 70 huevos en conserva durante una transmisión. Además, la propia creadora había hablado de la presión que sentía para aumentar cada vez más las cantidades de comida y así mantener la atención de su audiencia.
El médico Chai Qichen, del Hospital de Zhejiang, señaló que el problema no estaría relacionado únicamente con la ingesta excesiva. Según su explicación, los vómitos autoinducidos y el uso de laxantes para evitar el aumento de peso podían contribuir a una pérdida importante de potasio, mientras que los antecedentes cardíacos también constituían un factor de riesgo.
La familia confirmó el fallecimiento, pero no difundió públicamente una causa médica oficial. Por eso, aunque distintos reportes vincularon el caso con un paro cardíaco, esa explicación debe ser considerada dentro de las versiones difundidas sobre su muerte.
Qué es el mukbang
El mukbang es un formato de contenido digital que se popularizó inicialmente en Corea del Sur y luego se extendió a otros países. La palabra combina términos coreanos relacionados con comer y transmitir, y refiere a videos o transmisiones en los que una persona consume alimentos frente a una audiencia.
Con el crecimiento de las redes sociales, este tipo de contenido se convirtió en una categoría seguida por millones de usuarios y dio lugar a transmisiones cada vez más extremas.
El caso de Chen Ziyi volvió a poner el foco sobre las exigencias físicas que pueden existir detrás de este tipo de producciones y sobre la presión que enfrentan algunos creadores para sostener su popularidad en internet.