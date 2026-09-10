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Una gigantesca tromba marina sorprendió a Italia

El fenómeno pudo verse desde distintos puntos de la costa de Liguria, especialmente en el área cercana a San Michele di Pagana, y dejó imágenes impactantes del paisaje marítimo italiano.

La formación se destacó por su enorme columna de agua y aire.La formación se destacó por su enorme columna de agua y aire.
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Un impresionante fenómeno meteorológico sorprendió a residentes y visitantes de la costa de Liguria, Italia, cuando una gigantesca tromba marina apareció frente a Santa Margherita Ligure y San Michele di Pagana.

La formación se destacó por su enorme columna de agua y aire, que se elevó desde el mar y pudo observarse claramente desde la costa.

Cómo se formó la tromba marina en Liguria

Las trombas marinas son fenómenos atmosféricos similares a los tornados, pero que se desarrollan sobre superficies de agua. Se producen cuando determinadas condiciones de inestabilidad atmosférica permiten que una columna de aire en rotación se conecte visualmente con la superficie del mar.

Se elevó desde el mar y pudo observarse claramente desde la costa.Se elevó desde el mar y pudo observarse claramente desde la costa.

En este caso, la tromba marina frente a Santa Margherita Ligure adquirió una dimensión particularmente llamativa debido a la extensión y definición de la columna que se observó sobre el Mediterráneo.

El fenómeno pudo verse desde distintos puntos de la costa de Liguria, especialmente en el área cercana a San Michele di Pagana, y dejó imágenes impactantes del paisaje marítimo italiano.

Un fenómeno que sorprendió a la costa italiana

La aparición de la tromba marina llamó especialmente la atención por su tamaño y por la cercanía con zonas costeras habitadas y frecuentadas por turistas.

La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona.

Aunque las trombas marinas pueden tener diferentes niveles de intensidad y duración, su presencia siempre constituye un fenómeno meteorológico llamativo. En determinadas circunstancias pueden desplazarse hacia tierra y convertirse en un riesgo para embarcaciones, personas e infraestructura.

La espectacular columna observada frente a la costa italiana volvió a poner en primer plano la fuerza y la imprevisibilidad de los fenómenos meteorológicos que pueden desarrollarse sobre el mar.

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La tromba marina en Liguria dejó una de las postales meteorológicas más impactantes de las últimas horas en Italia y sus imágenes rápidamente captaron la atención en redes sociales.

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