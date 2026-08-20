El jueves por la noche se emitió una alerta de tornado para una pequeña zona del suroeste del condado de Nassau, mientras una línea de fuertes tormentas eléctricas atravesaba Long Island, aunque la alerta se levantó aproximadamente 12 minutos después de su emisión.
Un tornado azotó el oeste de Nassau mientras una fuerte tormenta recorre Long Island
Alrededor de las 18:45 del jueves, una tromba marina tocó tierra cerca de Atlantic Beach, convirtiéndose en un tornado que arrasó el Sun and Surf Beach Club en dirección a Silver Point con vientos destructivos.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta de tornado a las 18:52 para la zona de Oceanside y Baldwin Harbor, relacionada con una fuerte tormenta eléctrica cerca de Rockaway Beach y parte de un sistema meteorológico severo más amplio que azotaba el área metropolitana de Nueva York.
El alerta, que incluyó brevemente a Queens antes de que se eliminara esa zona, expiró alrededor de las 19:04.
El temor al tornado surgió mientras las lluvias torrenciales azotaban Long Island la noche del jueves, en el marco de una alerta meteorológica que afectaba a toda la región. Residentes de la costa sur capturaron imágenes del tornado tocando tierra sobre el agua.
Tornado tocó tierra en Long Island
Alrededor de las 18:45, una tromba marina tocó tierra cerca de Atlantic Beach, convirtiéndose en un tornado que arrasó el Sun and Surf Beach Club en dirección a Silver Point con vientos destructivos, dijo Augeri.
«La tormenta se debilitó posteriormente al desplazarse hacia el este, provocando lluvias torrenciales e inundaciones localizadas en algunas zonas de Long Island», añadió.
«Probablemente se trató de un tornado de baja intensidad. Esas estructuras costeras no son muy resistentes, y cuando se producen tornados en Long Island, suelen clasificarse como EFO o EF1 en la escala de tornados, lo que significa vientos de entre 105 y 177 km/h».
También se emitió una alerta de inundación repentina para la costa sur del condado de Nassau, ya que las tormentas eléctricas descargaron fuertes lluvias a un ritmo de entre una y tres pulgadas por hora, y se esperaba que los totales de la tormenta alcanzaran entre una y dos pulgadas, e incluso en zonas aisladas, entre tres y cinco pulgadas.
Inundaciones afectan la costa sur
Brooklyn recibió tres pulgadas de lluvia a las 7:15 p. m.
Se espera que las condiciones mejoren el viernes, con una mezcla de sol y nubes y temperaturas máximas cercanas a los 80 grados, antes de que llegue otra ronda de fuertes lluvias y tormentas intensas el sábado.