El domingo 20 de septiembre, la localidad será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Pueblo, una jornada que combinará gastronomía, tradiciones, música, vehículos y actividades para toda la familia.
Con concursos de asado a la estaca y del "mejor mate", Matilde celebrará su 136° aniversario
La celebración será el domingo 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita. La cuarta edición del Concurso de Asado a la Estaca tendrá 22 participantes, mientras que habrá más de 140 puestos de artesanos, autos clásicos, un nuevo encuentro de motos y música en vivo.
La celebración, con entrada libre y gratuita, tendrá como uno de sus principales atractivos la cuarta edición del Concurso de Asado a la Estaca, además de nuevas propuestas que buscan ampliar la convocatoria regional.
La jornada comenzará desde temprano, con los asadores iniciando su participación a las 7. El acto protocolar está previsto para las 10.30 y, a partir de las 12.30, se realizará la jura de la carne correspondiente al concurso gastronómico.
El presidente comunal de Matilde, Lucas Saldaño, destacó a El Litoral la cantidad de propuestas que tendrá esta edición y el crecimiento de la convocatoria. “Hay un movimiento bastante importante”, señaló al referirse a una celebración que busca reunir a vecinos de la localidad y visitantes de distintos puntos de la región.
Un concurso de asado que amplía su convocatoria
El tradicional Concurso de Asado a la Estaca volverá a ocupar un lugar central en la fiesta. En esta cuarta edición serán 22 los participantes, con la particularidad de que se abrió la convocatoria a concursantes de otras localidades.
De esta manera, llegarán asadores de Gálvez, Coronda, Santa Fe y Santo Tomé, además de los representantes locales. La competencia tendrá su momento culminante al mediodía, cuando se lleve adelante la jura de la carne y se habilite el almuerzo para los visitantes.
A la propuesta gastronómica se sumará la segunda edición del Concurso del Mejor Mate. La actividad tendrá una instancia digital, a partir de fotografías representativas del lugar, y otra presencial durante la fiesta. En este último caso, se habilitará un cupo de participantes y se desarrollará una ronda de mates durante aproximadamente 30 a 40 minutos, de la que surgirá el ganador al mejor cebador.
La gastronomía será uno de los ejes de la jornada. Además del tradicional asado, habrá opciones como vacío, matambre, choripanes, hamburguesas y papas fritas. Las instituciones locales también ofrecerán productos dulces, entre ellos torta alemana, torta frita, pastelitos, alfajores y distintas variedades de tortas.
Autos clásicos y un nuevo encuentro de motos
El movimiento dentro del predio se completará con la presencia de vehículos de distintas épocas. La Asociación de Autos Antiguos ACAL participará nuevamente de la celebración con una convocatoria estimada de entre 50 y 60 vehículos.
La jornada también incorporará una propuesta inédita para Matilde: el primer Motoencuentro de la localidad, que reunirá motos clásicas y modernas. Según explicó Saldaño, ya hay entre 40 y 50 motos anotadas para participar.
Autos, motos y artesanos compartirán distintos sectores del predio, generando un recorrido para quienes se acerquen durante la jornada. A esto se sumará una feria con más de 140 puestos de artesanos, que permitirá recorrer distintos productos y propuestas a lo largo del evento.
La presencia de los vehículos y la feria artesanal aportará movimiento desde las primeras horas de la mañana, cuando los visitantes podrán acercarse para compartir unos mates, recorrer los puestos y observar el desarrollo del concurso de asado.
Música y propuestas para compartir en familia
La programación musical estará a cargo de La Mentirosa, de Santa Fe, Los Candela, Willy Lango y Los Gladiadores del Chamamé. El escenario ofrecerá una combinación de géneros, con cumbia y chamamé, entre otros ritmos destinados a acompañar la jornada.
La propuesta está pensada para extenderse durante buena parte del día, desde las actividades de la mañana hasta el almuerzo y la posterior mateada.
“Queremos que sea un día para toda la familia”, resumió Saldaño, al remarcar que la intención es que vecinos de Matilde y visitantes de localidades cercanas puedan disfrutar de una jornada vinculada con las tradiciones y la identidad de la comunidad.
Con el concurso de asado como uno de sus principales puntos de convocatoria y la incorporación del primer Motoencuentro, Estación Matilde se prepara para celebrar sus 136 años con una jornada que combinará gastronomía, cultura, música y encuentros alrededor de las tradiciones locales.