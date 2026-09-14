Departamento Las Colonias

Con concursos de asado a la estaca y del "mejor mate", Matilde celebrará su 136° aniversario

La celebración será el domingo 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita. La cuarta edición del Concurso de Asado a la Estaca tendrá 22 participantes, mientras que habrá más de 140 puestos de artesanos, autos clásicos, un nuevo encuentro de motos y música en vivo.