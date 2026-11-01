Otra vez

Impactante choque entre dos motos y un automóvil en la costanera de Santa Fe; varios heridos

Dos motocicletas y un Volkswagen Bora protagonizaron una violenta colisión en inmediaciones de El Faro. Según las primeras versiones, el conductor del automóvil habría realizado una maniobra de giro cuando se produjo el impacto. Varios ocupantes de las motos resultaron heridos y una mujer presentaba las lesiones de mayor consideración.