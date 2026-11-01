La Costanera de Santa Fe tiene esa particularidad: durante buena parte del día es un espacio de recreación, encuentro y esparcimiento. Pero cuando el tránsito se desordena, cuando la velocidad le gana terreno a la prudencia, el mismo paisaje puede convertirse en escenario de situaciones dramáticas.
Impactante choque entre dos motos y un automóvil en la costanera de Santa Fe; varios heridos
Dos motocicletas y un Volkswagen Bora protagonizaron una violenta colisión en inmediaciones de El Faro. Según las primeras versiones, el conductor del automóvil habría realizado una maniobra de giro cuando se produjo el impacto. Varios ocupantes de las motos resultaron heridos y una mujer presentaba las lesiones de mayor consideración.
Eso ocurrió con el siniestro registrado en las inmediaciones de El Faro, donde un automóvil Volkswagen Bora y dos motocicletas Honda Wave protagonizaron un choque que dejó varios heridos.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el conductor del automóvil circulaba por calle Iturraspe y habría intentado realizar un giro hacia la izquierda para incorporarse a la Costanera. En esas circunstancias se produjo el impacto con las dos motos que transitaban por el sector.
Motociclista "voló" y cayó al suelo
La violencia de la colisión quedó expuesta en uno de los episodios más impactantes: una mujer que viajaba en una de las motocicletas salió despedida por encima del automóvil y terminó sobre el pavimento. Las primeras versiones indicaban que habría sufrido una fractura de tobillo y que era quien presentaba el cuadro de mayor consideración.
Otros ocupantes de los rodados también resultaron lesionados. Hasta el momento de las primeras informaciones no se conocía un parte médico oficial que permitiera establecer con precisión la gravedad de cada una de las heridas.
El recuerdo de una tragedia
El nuevo episodio adquiere una dimensión particular por el escenario en el que ocurrió. La Costanera santafesina todavía conserva las marcas de una de las tragedias viales más estremecedoras de los últimos años.
El antecedente más doloroso se remonta a la noche del 24 de noviembre de 2024. Aquella vez, un Volkswagen Bora que circulaba a velocidad extrema embistió a un matrimonio que cruzaba la avenida Almirante Brown junto a su hijo adolescente. Marcos Arias y Norma López, de 50 y 45 años, respectivamente, murieron como consecuencia del impacto. El muchacho, de 16 años, sobrevivió.
La investigación judicial determinó que el conductor del automóvil, que entonces tenía 19 años, circulaba aproximadamente a 136 kilómetros por hora mientras participaba de una picada ilegal con otro vehículo. Ambos conductores quedaron involucrados en la causa.
Aquella noche dejó una herida profunda en la ciudad. Los cuerpos de las víctimas fueron despedidos varios metros y el automóvil recién consiguió detenerse a casi 200 metros del lugar del atropello. La investigación quedó en manos de la fiscal Rosana Marcolín y el conductor del Bora terminó con prisión preventiva.
El choque ocurrido ahora, a la altura de El Faro, tiene características diferentes y no corresponde confundirlo con aquel episodio. Sin embargo, vuelve a instalar interrogantes sobre las condiciones de circulación en el paseo costero, la convivencia entre automóviles y motocicletas y los riesgos que pueden desencadenarse ante una maniobra imprudente.
Por ahora, las circunstancias exactas del nuevo siniestro deberán ser establecidas. También resta conocer la evolución de los motociclistas lesionados y, especialmente, el estado de salud de la mujer que habría salido despedida por encima del vehículo.
La Costanera volvió a ser noticia por un choque. Y, una vez más, detrás de los hierros y los rodados involucrados quedaron personas heridas y una pregunta que Santa Fe conoce demasiado bien: cuánto falta para que un paseo público deje de ser escenario de semejantes episodios.