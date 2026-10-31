El bioquímico de 71 años acusado de haber mantenido encerrados durante aproximadamente cuatro años a su esposa y sus tres hijos en una vivienda de Esquel continuará privado de su libertad bajo arresto domiciliario. El juez dispuso extender la medida por otros 30 días y rechazó el planteo de la Fiscalía, que había solicitado que permaneciera detenido en una dependencia policial.
Qué pasó con el bioquímico de Esquel acusado de mantener cautiva a su familia durante cuatro años
El juez rechazó el pedido de la Fiscalía para que permaneciera en una dependencia policial y extendió por otros 30 días la prisión domiciliaria en Trevelin. Mientras tanto, la investigación continúa con pericias y medidas de prueba pendientes.
La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de la prisión preventiva. El Ministerio Público Fiscal pidió prolongar la detención por un mes más al considerar que todavía existen riesgos procesales y la posibilidad de que el imputado interfiera en el avance de la investigación.
Según explicó la procuradora fiscal Cecilia Bagnato, el magistrado consideró que esos riesgos se encuentran atenuados por el arraigo del acusado en la zona y su edad. Por ese motivo, el hombre permanecerá bajo arresto domiciliario en una propiedad de Trevelin, localidad cercana a Esquel.
La investigación
El acusado está imputado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas. Sin embargo, la calificación legal todavía no es definitiva y la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda familiar.
Bagnato explicó que todavía deben realizarse pericias psicológicas, antropológicas e informáticas, además de otras diligencias destinadas a reunir pruebas. Esos resultados serán importantes para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación formal.
El Ministerio Público Fiscal dispone de un plazo de seis meses para completar la investigación. Mientras tanto, continúa con la recolección de testimonios y el análisis de los elementos incorporados a la causa.
Hallaron posibles restos óseos
Entre las medidas realizadas hasta el momento hubo procedimientos en dos propiedades vinculadas al imputado, donde los investigadores buscaron posibles restos óseos.
Durante los allanamientos encontraron elementos que podrían corresponder a restos de bebés o niños. Sin embargo, todavía no se determinó si son de origen humano o animal, por lo que serán necesarios estudios forenses para establecer su procedencia.
Por otra parte, los tres hijos del acusado, de 19, 17 y 13 años, declararon en Cámara Gesell. La Fiscalía también tomó testimonios a vecinos, testigos y profesionales de la salud que tuvieron intervención en el caso.
Los integrantes de la familia permanecen bajo asistencia de los organismos correspondientes. Además, el imputado no podrá retomar el contacto con ellos mientras continúa el proceso judicial.
El caso
La investigación se inició el 10 de octubre, después de que vecinos advirtieran situaciones que despertaron preocupación en torno a la vivienda familiar. Entre los episodios mencionados figuraban gritos durante la noche, ventanas que permanecían cubiertas y la falta de contacto de los hijos con el exterior.
El 22 de octubre, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el inmueble de Esquel. El procedimiento terminó con el rescate de la mujer y sus tres hijos, y con la detención del bioquímico, quien inicialmente se había negado a permitir el ingreso de los agentes.
La mujer, de 41 años, y los jóvenes fueron retirados de la propiedad y quedaron bajo asistencia médica y psicológica. De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la familia atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad, con dificultades de alimentación y comunicación.
En un primer momento, Battista recibió diez días de prisión preventiva. Luego, esa medida fue revisada por la Justicia y se dispuso que continuara detenido en su domicilio. Con la última resolución, el arresto domiciliario se extenderá por otros 30 días, mientras avanzan las pericias y las medidas de prueba.