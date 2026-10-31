Chubut conmocionada

Qué pasó con el bioquímico de Esquel acusado de mantener cautiva a su familia durante cuatro años

El juez rechazó el pedido de la Fiscalía para que permaneciera en una dependencia policial y extendió por otros 30 días la prisión domiciliaria en Trevelin. Mientras tanto, la investigación continúa con pericias y medidas de prueba pendientes.