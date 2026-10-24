En la Cámara Penal de Santa Fe

Confirman la condena para el portero de una escuela acusado de abusar de una alumna

El Tribunal de Segunda Instancia rechazó los recursos de apelación de la defensa y la querella y confirmó de manera unánime tanto la condena a Tadeo Azcurra como la pena fijada en 9 años y 6 meses de prisión.