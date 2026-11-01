Homicidio en Santa Fe

Lo llamaron desde una casa y terminó muerto de un balazo en barrio Santa Rosa de Lima

Omar Darío Ocampo tenía 39 años y recibió un disparo en la zona toracoabdominal durante un violento episodio ocurrido el sábado por la tarde. Su esposa relató que un hombre conocido como "Tortuga" lo convocó desde una vivienda y que, tras una discusión y una pelea, un familiar de este último habría sacado un arma y comenzado a disparar.