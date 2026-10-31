Una organización dedicada a la venta de drogas y la usurpación violenta de viviendas fue desarticulada en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los operativos, la Policía secuestró más de 3.000 dosis de estupefacientes, armas de fuego, chalecos antibalas y una granada activa que debió ser desactivada por especialistas.
Encontraron una granada activa y un arsenal al desarticular una banda narco en La Matanza
La investigación permitió identificar que la organización usurpaba viviendas mediante amenazas para utilizarlas como puntos de venta y distribución de drogas. Dos personas fueron aprehendidas y el presunto jefe habría coordinado las operaciones desde una cárcel.
El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos: cuatro en domicilios particulares y uno en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, donde está detenido el presunto líder de la banda, Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como "El Gendarme".
Cómo operaba la organización
Según la investigación, la banda ocupaba viviendas mediante amenazas con armas de fuego para utilizarlas como puntos de venta y centros de almacenamiento y distribución de drogas.
Uno de los lugares funcionaba en Ciudad Evita y era conocido como "La Ventanita", porque la droga se comercializaba a través de una abertura de la propiedad. Frente a ese inmueble, otra vivienda usurpada era utilizada como centro operativo y de vigilancia.
Drogas, armas y una granada activa
En los procedimientos se incautaron 2.526 dosis de pasta base y 515 de cocaína, además de cinco millones de pesos en efectivo.
También encontraron una escopeta, una pistola ametralladora con numeración suprimida, tres pistolas Bersa, municiones, equipos de comunicación y elementos para fraccionar estupefacientes.
Uno de los hallazgos más peligrosos fue una granada activa. Personal especializado de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense intervino y logró desactivarla. Además, secuestraron dos chalecos antibalas con pedidos de secuestro y una pechera con la inscripción "POLICÍA".
Dirigían la banda desde la cárcel
La investigación señala que Ledesma habría impartido instrucciones a sus subordinados desde la prisión, utilizando teléfonos celulares. Durante la requisa de su celda encontraron tres dispositivos con líneas activas y conexión de datos.
Por los operativos fueron aprehendidos un hombre de 39 años y una mujer de 22. El presunto líder quedó notificado como detenido e imputado en la causa.
La investigación está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y al artículo 189 bis del Código Penal.