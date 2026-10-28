Para priorizar las búsquedas

El gobierno argentino creó el programa “Los Más Buscados”: clasificará a los prófugos según peligrosidad

La medida fue dispuesta este miércoles a través de la Resolución 1089/2026 publicada en el Boletín Oficial. Contempla la conformación de Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas con participación de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, entre otros organismos y autoridades.