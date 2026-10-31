En la tarde de este viernes, un conflicto familiar se desató dentro de una vivienda de la ciudad de Santo Tomé (departamento La Capital) y la policía debió intervenir para brindar seguridad a los moradores.
Un enfrentamiento entre padre e hijo terminó con el secuestro de un arsenal
La policía incautó cinco armas de fuego largas, entre escopetas y fusiles, y tres revólveres. El incidente se desencadenó dentro de un domicilio de calle Centenario al 2700.
Todo ocurrió en una casa de calle Centenario al 2700 y fue una mujer la que llamó a la Central de Emergencias 911 para pedir auxilio.
Según su relato, el hombre adulto mayor, que es su suegro, se estaba enfrentando violentamente con su marido, hijo de él.
Personal del Comando Radioeléctrico se apresuró para intervenir.
Escopetas, fusiles y revólveres
La denunciante abrió la puerta a los uniformados y les contó que su suegro tenía armas de fuego, con las que los estaba amenazando.
Los policías procedieron entonces a secuestrar los elementos peligrosos, seis armas largas (entre escopetas y fusiles) y tres cortas (revólveres).
A continuación, las actuaciones fueron labradas en la Comisaría 12a por razones de jurisdicción.
Se le dio intervención a la Fiscalía en turno.