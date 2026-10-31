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Tensión en la Villa Olímpica: arrestaron a un joven por apedrear un patrullero

Tiene 15 años y atacó el móvil con piedras, en el marco del intento de usurpación. Todo sucedió en horas de la noche de este viernes, en la zona norte de la capital provincial.

El adolescente está acusado de daños calificados. Foto: El LitoralEl adolescente está acusado de daños calificados. Foto: El Litoral
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Un intento de usurpación fue desarticulado este viernes por la noche en la Villa Olímpica, construida en el norte de la ciudad de Santa Fe para albergar atletas internacionales en el marco de los Juegos Suramericanos. En ese contexto, un joven de 15 años fue aprehendido por la policía, luego de que atacara a piedrazos uno de los patrulleros que participaron del operativo.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia estaban advertidas sobre la maniobra, a raíz de un audio que comenzó a circular desde temprano en distintos grupos de Whatsapp. La voz anónima alentaba a tomar las viviendas y recomendaba especialmente para la maniobra la paticipación de mujeres con hijos pequeños.

Afortunadamente, ningún uniformado resultó herido. Foto: El LitoralAfortunadamente, ningún uniformado resultó herido. Foto: El Litoral

La policía provincial activó un operativo para evitar la invasión y se encontró con varias decenas de personas que llegaron al sitio, ocho de las cuales fueron demoradas.

Agresivo

Fue en esos momentos que un adolescente comenzó a arrojar piedrazos contra uno de los patrulleros.

Hizo estallar los cristales del parabrisas y también de las ventanillas laterales antes de darse a la fuga.

El menor aprehendido tiene 15 años. Foto: El LitoralEl menor aprehendido tiene 15 años. Foto: El Litoral

Los uniformados lo corrieron y lo alcanzaron poco después. Tuvieron que forcejear bastante para esposarlo y trasladarlo a la Comisaría 11a, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Menores de edad.

El joven está acusado de daños calificados y resistencia a la autoridad.

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