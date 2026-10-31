En un megaoperativo coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, se llevaron a cabo este viernes 13 allanamientos simultáneos en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y la localidad de Sauce Viejo.
Megaoperativo en la región por un intento de homicidio en Santo Tomé
Se realizaron 13 allanamientos en esa ciudad, en Santa Fe y en Sauce Viejo. Cuatro personas fueron arrestadas por la Policía de Investigaciones.
Como saldo de las medidas, cuatro personas fueron detenidas y se incautaron armas de fuego, municiones, dinero y diversos elementos de interés para la causa.
El hecho
Los procedimientos se desprenden de una investigación judicial iniciada a raíz de un violento episodio registrado el pasado 11 de octubre de 2026, en una vivienda ubicada en la calle Castelli al 4600 del barrio Villa Adelina, en la ciudad de Santo Tomé.
En aquella ocasión, un ataque armado derivó en una causa caratulada como homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y abuso de armas.
A partir de las tareas de campo y el análisis de rastros llevados adelante por la División Homicidios, los investigadores lograron individualizar los domicilios vinculados a los sospechosos y solicitaron las respectivas órdenes judiciales.
Despliegue táctico
El despliegue contó con una amplia movilización de recursos operativos.
Participaron efectivos de la División Homicidios, la Brigada Femicidio y distintas divisiones de la PDI Región 1, quienes contaron con el apoyo táctico de los grupos especiales de élite: Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Policía de Acción Táctica (PAT) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos de tres hombres, identificados por sus iniciales como C. G. J. (26), C. B. N. (24) y J. A. D. R. (28), quienes quedaron formalmente imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa.
Asimismo, fue aprehendida una cuarta persona, M. F. D. (37), a quien se le formó una causa paralela por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil condicional.
Elementos
Durante las requisas en los inmuebles allanados, los uniformados secuestraron un importante arsenal y material probatorio que será sometido a pericias balísticas y tecnológicas.
Entre los elementos incautados se destacan un revólver marca Rubí calibre .32 con seis cartuchos en su tambor; 10 municiones adicionales del mismo calibre; seis cartuchos intactos calibre 9 mm; 19 vainas servidas calibre 9 mm; tres vainas calibre .380 y un proyectil deformado.
También secuestraron un motor de motocicleta marca Keller que contaba con un pedido de secuestro vigente, una cámara de videovigilancia provista de tarjeta de memoria y cuatro teléfonos celulares.
Los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia y del fiscal interviniente, Gonzalo Iglesias, quien encabeza la investigación y prevé imputar a los sospechosos en las próximas horas.