Se investiga

Una mujer fue encontrada muerta y su exmarido apareció ahorcado en barrio Sur de Santa Fe

Una mujer de 51 años fue hallada sin vida en el dormitorio de una vivienda de barrio Sur, mientras que su expareja apareció ahorcada junto a una escalera. La Justicia investiga el episodio como un presunto femicidio seguido de suicidio y procura establecer qué ocurrió durante el encuentro.