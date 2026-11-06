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Choque frontal entre una camioneta y un camión en la Ruta 3: murieron un padre y su hijo de 8 años

El siniestro ocurrió cerca de las 0.45, a la altura de Benito Juárez. Otras cuatro personas resultaron heridas y una menor debió ser derivada a un centro médico de mayor complejidad.

Una Toyota Hilux y un camión protagonizaron el impacto frontal.Una Toyota Hilux y un camión protagonizaron el impacto frontal.
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Un hombre y su hijo de 8 años murieron este jueves a la madrugada en un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un camión sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 429, en jurisdicción de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, otras cuatro personas resultaron heridas. Entre ellas hay una menor que debió ser trasladada a un centro médico de mayor complejidad. Las circunstancias que provocaron el accidente todavía son investigadas.

El siniestro ocurrió cerca de las 0.45. Según informó Chaves Digital, la camioneta se desplazaba en dirección a Adolfo Gonzales Chaves, mientras que el camión circulaba en sentido contrario, rumbo a Azul.

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En la Hilux viajaban cinco personas oriundas de Adolfo Gonzales Chaves: un matrimonio, sus dos hijos y una amiga de la familia. El conductor y uno de los nenes, de 8 años, fallecieron en el lugar.

Cuatro personas resultaron heridas

Los otros tres ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones y fueron trasladados inicialmente al Hospital Municipal de Benito Juárez.

Una de las menores heridas requirió posteriormente una derivación a un establecimiento sanitario de mayor complejidad para continuar con su atención.

El conductor de la camioneta y su hijo de 8 años murieron en el lugar.El conductor de la camioneta y su hijo de 8 años murieron en el lugar.

Por su parte, el conductor del camión, oriundo de Tandil, también resultó lesionado y recibió asistencia médica.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial actualizado que permita conocer con precisión la evolución de las cuatro personas heridas.

Cómo fue el operativo de emergencia

Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de asistencia en el lugar. Participaron Bomberos Voluntarios de Benito Juárez y de Adolfo Gonzales Chaves, efectivos policiales, ambulancias y personal sanitario.

El choque ocurrió en el kilómetro 429 de la Ruta Nacional 3.El choque ocurrió en el kilómetro 429 de la Ruta Nacional 3.

También colaboraron profesionales y unidades de emergencia del Hospital de Adolfo Gonzales Chaves para atender a las víctimas del siniestro.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y los peritajes, el tránsito permaneció interrumpido sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 429.

Qué se sabe sobre la investigación

El secretario de Seguridad de Benito Juárez, Gustavo Infantino, informó a LU24 que la circulación comenzó a normalizarse durante la madrugada.

En paralelo, continúan las actuaciones para establecer cómo se produjo el choque frontal y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el impacto entre los dos vehículos.

Por ahora, no se pudo determinar cuál de los rodados habría invadido el carril contrario ni establecer responsabilidades por el accidente.

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