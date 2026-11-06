Fallo judicial

Un poste telefónico cayó sobre un hombre cuando salía de su casa y deberán indemnizarlo con $12,4 millones

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes confirmó la condena contra Telefónica de Argentina. El accidente ocurrió en 2017 y una pericia determinó que la humedad y la falta de mantenimiento habían debilitado la estructura.