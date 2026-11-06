Un hombre de 73 años sufrió graves lesiones cuando un poste de madera que sostenía cables telefónicos cayó sobre él mientras salía de su vivienda. El accidente ocurrió en febrero de 2017 y, tras varios años de litigio, la Justicia confirmó una indemnización de $12.445.600, más intereses, a cargo de Telefónica de Argentina. El hombre falleció durante el proceso judicial, que continuó a través de sus herederos.
Un poste telefónico cayó sobre un hombre cuando salía de su casa y deberán indemnizarlo con $12,4 millones
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes confirmó la condena contra Telefónica de Argentina. El accidente ocurrió en 2017 y una pericia determinó que la humedad y la falta de mantenimiento habían debilitado la estructura.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes, que ratificó la sentencia de primera instancia. Los jueces consideraron que la empresa debía responder por los daños ocasionados por el estado de conservación de la instalación.
Cómo ocurrió el accidente y qué reveló la pericia sobre el poste
El hecho tuvo lugar el 8 de febrero de 2017, cuando Antonio Carlos Cargou salía de su casa. En ese momento, la estructura de madera ubicada sobre la vereda se desplomó y cayó sobre su cuerpo. El impacto le provocó politraumatismos y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Durante el juicio, tres vecinas aportaron sus testimonios sobre lo sucedido. Dos de ellas afirmaron haber presenciado la caída, mientras que otra contó que escuchó un grito y encontró al hombre herido en la vereda. También señalaron que el poste ya estaba inclinado y presentaba signos de deterioro antes del episodio.
Uno de los elementos centrales para resolver el caso fue una pericia de ingeniería civil. El especialista encontró que la estructura había estado enterrada directamente en la tierra, sin una base de hormigón, y cerca de una zanja que favorecía la acumulación de humedad.
Según el informe, el agua y el paso del tiempo habían debilitado progresivamente la madera en la parte inferior. A eso se sumaba la tensión ejercida por los cables telefónicos. El perito explicó que ese desgaste no se produce de manera repentina y que puede detectarse mediante controles periódicos y tareas de mantenimiento.
Qué daños reconoció la Justicia y cómo se calculó la indemnización
Los estudios médicos incorporados al expediente determinaron que el hombre había sufrido secuelas en la columna cervical, manifestaciones neurológicas posteriores a un traumatismo de cráneo y problemas auditivos. También se indicó la necesidad de realizar un tratamiento psicológico por las consecuencias emocionales del accidente.
La indemnización quedó integrada por cuatro conceptos: $7 millones por incapacidad física, $3 millones por daño moral, $2.145.600 para tratamiento psicológico y $300.000 por gastos médicos, medicamentos y traslados.
La empresa apeló el fallo y cuestionó distintos aspectos de la condena. Sin embargo, la Cámara consideró que sus argumentos no constituían una crítica concreta y razonada de la decisión anterior. Por ese motivo, declaró desierto el recurso y mantuvo la responsabilidad atribuida a la compañía. También rechazó la apelación presentada por los herederos.
El tribunal confirmó, además, el mecanismo de actualización previsto en la sentencia original: el capital deberá ajustarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el momento del pago, con una tasa de interés del 6% anual desde la fecha del accidente.
De esta manera, los $12.445.600 corresponden al capital fijado en la condena y el monto final dependerá de la actualización y los intereses establecidos por la Justicia.