Santa Fe y sus costumbres

De la Recoleta a la Ruta 168, mutando al "boom" de Candioti: los cambios en la noche de la ciudad

Aquellas multitudinarias madrugadas en pubs y boliches quedaron en el recuerdo. Una serie de hechos violentos obligaron a endurecer normas vinculadas al control nocturno. Hoy la realidad es otra; entre las discos de la Ruta 168 y los bares que juegan al filo de las ordenanzas.