La aplicación de normas más rígidas, caracterizadas por el control sobre la noche, generó cambios en los hábitos de los santafesinos que buscaban divertimento nocturno. Aquellos boliches que se reubicaron a la vera de la Ruta 168 sintieron en carne propia esa transformación.
Cómo quedó el mapa de la noche santafesina con los boliches “afuera”
Readecuar hábitos primó por sobre movilizarse hasta la Ruta 168. Salidas más cortas, con pubs y bares como escenarios principales. Comer y “tomar algo”, en lugar de bailar hasta el amanecer.
Claro, movilizarse a las afueras de la capital provincial no era sencillo; mucho menos con la incomodidad que generaba no tener un camino acorde al movimiento de personas y vehículos de una noche típica, con calle segura, luces públicas y transporte urbano. Costó mucho tiempo concretar esos tres factores, que de una u otra manera, ayudaron a correr del eje a los boliches.
Esta situación dejó el terreno para que bares y pubs se asienten como el nuevo escenario de la noche local. El “boom gastronómico” de barrio Candioti pasó a decir la opinión pública para explicar este fenómeno. En cuestión de meses abrieron diversos locales que además de comida, ofrecían tragos y música. Todo muy similar a una disco.
La pandemia y un largo debate
Previo a hablar de la actualidad, bien cabe mencionar que en la pandemia la actividad nocturna se suspendió al igual que muchas otras por las restricciones de la cuarentena que impuso el gobierno de Alberto Fernández.
Las salidas retomaron de a poco su ritmo. Aparecieron palabras como “aforo”, para delimitar cantidades y espacios. Fue una semilla que terminó de germinar una vez finalizada la pandemia de Covid-19 y que la ciudad santafesina debatió a instancias del Concejo.
Fue así que en 2022, bajo la gestión de Emilio Jatón se discutieron los alcances de una nueva ordenanza. Tras largas audiencias donde confluyeron las voces que de alguna u otra manera tienen injerencia en la actividad, los concejales aprobaron los cambios en la norma que regía desde 2009.
En resumidas cuentas, la nueva ordenanza (12.852) estableció pautas de horarios de funcionamiento diferenciando entre espacios interiores y exteriores, así como la actividad del local. Horas límite durante la semana y los fines de semana, iniciando los jueves.
El mapa de la noche
En la actualidad, el punto neurálgico de la noche santafesina tiene a bulevar Gálvez como columna vertebral. Al norte como al sur del tradicional paseo se ubican la mayoría de los bares y pubs que marcan el pulso de la actividad.
La oferta es bien variada y la gran mayoría combinan gastronomía con servicio de tragos. Otros, en tanto, suman música y un espacio para baile.
La organización de los Juegos Suramericanos 2026 permitió flexibilizar horarios y capacidad de gente de la actividad nocturna. El Litoral detalló cada cambio en favor del movimiento turístico generado en el sector. Pasó la cita deportiva y el buen resultado de la medida dejó abierta una ventana para revisar puntos críticos.
Por último y, de acuerdo a los datos oficiales, hasta antes de la aprobación de la ordenanza los lugares habilitados eran 330 y a ese número. Tras la entrada en vigencia de la nueva norma, se habilitaron 155 locales, (25 pubs y 130 bares/restaurantes) en toda la ciudad, con gran mayoría en el corredor de bulevar y barrios Candioti norte y sur.
Sin embargo, desde el municipio aclararon que ese número fluctúa "todo el tiempo" , teniendo en cuenta distintos factores, sobre todo económicos. En lo que respecta a bulevar y sus adyacencias, se puede hablar de un número cercano al medio centenar de locales abiertos.