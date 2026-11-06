En la ciudad de Santa Fe

Largas previas, boliches gigantes y madrugadas eternas: el recuerdo de las noches de los 2000

La Recoleta fue un punto neurálgico del divertimento nocturno, con una amplia oferta de bares, pubs y discotecas. Miles de jóvenes, millones de historias y una época atravesada por el poco control y los desmanes.