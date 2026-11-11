Otra vez

Un ciervo axis apareció en las calles de Santa Fe y debió ser rescatado por la Policía

El animal fue visto durante las primeras horas de la mañana en la zona de Aristóbulo del Valle y Risso. Finalmente, los efectivos consiguieron interceptarlo en Lavalle al 6000. Estaba agotado y presentaba lesiones en sus patas. Será examinado por veterinarios en la exGranja La Esmeralda.