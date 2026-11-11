La presencia de animales silvestres en plena zona urbana de Santa Fe volvió a generar sorpresa en la capital provincial. Esta vez, un ejemplar de gran tamaño apareció durante las primeras horas de la mañana en el sector norte de la ciudad. Estaba cansado, tenía heridas en sus patas y debió ser reducido por personal policial después de varias horas de incertidumbre.
Un ciervo axis apareció en las calles de Santa Fe y debió ser rescatado por la Policía
El animal fue visto durante las primeras horas de la mañana en la zona de Aristóbulo del Valle y Risso. Finalmente, los efectivos consiguieron interceptarlo en Lavalle al 6000. Estaba agotado y presentaba lesiones en sus patas. Será examinado por veterinarios en la exGranja La Esmeralda.
El primer aviso llegó alrededor de las 7. Vecinos de las inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Risso advirtieron que un ciervo se desplazaba por las calles, en medio del movimiento habitual de una mañana de jornada escolar. La noticia corrió rápidamente entre los residentes, que comenzaron a seguir con atención los movimientos del inesperado visitante.
Exhausto y herido
El operativo terminó en Lavalle al 6000. Allí, efectivos policiales consiguieron interceptar al animal, un ejemplar de ciervo axis de importantes dimensiones que evidenciaba signos de agotamiento y presentaba algunas lesiones en sus extremidades.
Una vecina relató que se enteró de lo que sucedía cuando su hijo salió de la vivienda para dirigirse a la escuela. La escena lo sorprendió: los policías tenían al ciervo bajo control y el animal, aparentemente exhausto, se echaba sobre el suelo.
"Se llevó una gran sorpresa cuando su hijo salió para ir a la escuela y se encontró con la escena", fue el relato de la mujer, quien describió además que el ejemplar parecía no tener fuerzas para continuar desplazándose.
En medio de la situación, otro vecino colaboró acercando una correa para mantener al ciervo contenido y evitar que volviera a escapar antes de la llegada de los especialistas.
Una vez asegurado el perímetro, se aguardó la intervención de la Policía Ecológica. Según se informó, el ejemplar será derivado a la exGranja La Esmeralda, donde un médico veterinario deberá examinarlo y determinar el estado de sus lesiones. También se informó la novedad al fiscal en turno.
Antecedentes en la ciudad
Lo ocurrido en la zona norte no constituye un episodio aislado. Durante las últimas semanas se registraron otros hallazgos de ciervos axis en distintos sectores de la capital provincial, algunos de ellos con desenlaces preocupantes.
Uno de los antecedentes más cercanos se produjo el 21 de octubre. Aquella mañana, otro ejemplar apareció desorientado en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Córdoba. Después de desplazarse por varias cuadras, fue interceptado por efectivos policiales en la zona de 9 de Julio y Pedro Ferré, en barrio Fomento 9 de Julio.
El animal presentaba una pequeña herida y pérdida de sangre, por lo que fue trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) La Esmeralda.
Días antes, el 8 de octubre, la Policía Ecológica había intervenido por otro ciervo encontrado en inmediaciones de Intendente Irigoyen al 500, en el sector del Fonavi San Jerónimo, barrio Centenario.
En esa oportunidad, el animal tenía lesiones visibles, entre ellas una fractura en una de sus extremidades y heridas en la boca. Tras ser contenido mediante maniobras especiales, fue trasladado para recibir asistencia.
Pero los antecedentes se remontan bastante más atrás. En noviembre de 2021, vecinos de barrio María Selva habían advertido la presencia de un ciervo axis que caminaba por avenida Galicia, a la altura de Alberdi.
El ejemplar terminó siendo localizado en inmediaciones de Las Heras y Ruperto Godoy, donde personal del Cobem consiguió rescatarlo y llevarlo a La Esmeralda debido a las lesiones que presentaba.
Otro episodio de fuerte repercusión ocurrió en diciembre de 2023. Un ciervo axis apareció en barrio Candioti, merodeó por instalaciones de Aguas Santafesinas y posteriormente fue atropellado sobre bulevar Gálvez al 2000. El animal murió como consecuencia del impacto.
La reiteración de estos episodios vuelve a poner bajo la lupa la convivencia entre la fauna silvestre y los espacios urbanos. En particular, la aparición de ejemplares en calles y barrios residenciales plantea interrogantes sobre su procedencia, las condiciones que favorecen sus desplazamientos y los mecanismos necesarios para protegerlos.
Por ahora, el nuevo visitante de la zona norte quedará bajo la atención de especialistas. Su estado físico y la evolución de las heridas serán determinantes para establecer los pasos siguientes.