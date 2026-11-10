Un joven de 25 años fue detenido este martes en barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe durante dos allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI).
Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y tenía un pedido de captura por otro caso
Tiene 25 años y fue arrestado por la Policía de Investigaciones en barrio Santa Rosa de Lima. Estaba prófugo desde 2022, en una causa por homicidio calificado.
El procedimiento se originó a raíz de una violenta denuncia radicada en junio pasado, en la que una mujer aseguró que fue amenazada de muerte con un arma de fuego y que le advirtieron que prenderían fuego su vivienda tras una disputa vinculada con su hijo menor.
La investigación quedó a cargo del fiscal Manuel Cecchini, quien impulsó las diligencias a través de la Sección Delitos Especiales.
Tras diversas tareas de campo y entrevistas testimoniales, los sabuesos policiales lograron individualizar los domicilios frecuentados por el sospechoso y solicitaron las órdenes de irrupción, las cuales fueron autorizadas por el juez Lisandro Aguirre.
Despliegue táctico
Los operativos se concretaron este martes en la cuadra de pasaje Braille al 4700.
Dada la peligrosidad del investigado y la naturaleza del hecho, los detectives contaron con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la Dirección General de Policía de Acción Táctica (DGPAT).
En uno de los inmuebles allanados, los uniformados lograron reducir y detener al sospechoso, identificado como **D. C. D. I. (25)**, y secuestraron un teléfono celular marca Samsung que será peritado en el marco de la causa.
Sorpresa
Al verificar los antecedentes del detenido en los sistemas policiales, los investigadores constataron un dato alarmante: el joven registraba un pedido de captura vigente desde noviembre de 2022.
Ante esta situación, intervino el fiscal Gonzalo Iglesias, quien dispuso que el aprehendido sea notificado formalmente en nuevas actuaciones por los delitos de lesiones dolosas calificadas y homicidio calificado.
Finalmente, el sujeto fue trasladado y alojado en la Seccional 7ª de la Unidad Regional I, donde permanece a disposición de la Justicia a la espera de las audiencias imputativas correspondientes.