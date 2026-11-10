Quedó preso un hombre de 22 años que es investigado por el violento asalto a mano armada a un sereno en la ciudad de Santa Fe.
Preso por asaltar a un sereno en la ciudad de Santa Fe
Junto a otro hombre, aún no identificado, abordó violentamente al trabajador en horas de la madrugada. Ocurrió el 24 de octubre en inmediaciones de Padre Genesio y Lavalle.
Así fue resuelto por el juez penal Octavio Silva tras el pedido formulado por la fiscal Florencia Zarabia en una audiencia que se realizó en los tribunales de la capital provincial.
Al imputado, identificado bajo las iniciales J.P., le endilgaron la coautoría del delito de "robo calificado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada".
Durante la audiencia de medidas cautelares la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fundamentó la necesidad de mantener privado de la libertad al encausado mientras avanza el proceso, aduciendo riesgos procesales concretos.
Ataque nocturno
El ilícito investigado ocurrió minutos antes de las 3:00 de la madrugada del sábado 24 del mes pasado, en las inmediaciones de Padre Genesio y Lavalle. En esa esquina, el imputado y otra persona que aún no fue individualizada se distribuyeron tareas para abordar a un sereno que se encontraba trabajando en el lugar.
Según precisó la fiscal Zarabia, los coautores se acercaron a la víctima, la amenazaron con un revólver y le sustrajeron dos teléfonos celulares y un handy. Inmediatamente después de concretar el despojo, el investigado y su acompañante se retiraron del sitio con el objetivo de procurar su impunidad.
Sin embargo, la intervención policial no tardó en llegar. El hombre de iniciales J.P. fue aprehendido momentos después en las cercanías, más precisamente en la zona de Risso y Lavalle. En su poder, los uniformados secuestraron uno de los teléfonos celulares y el handy del sereno, quien logró recuperar sus pertenencias.
Peligros procesales
El procedimiento estuvo a cargo de policías que realizaban patrullaje por la zona y fueron alertados por la víctima. Con los elementos reunidos, la fiscalía imputó a J.P. la coautoría de "robo calificado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada", ya que el arma no fue hallada.
Al fundamentar la cautelar, la fiscal Zarabia argumentó la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio. Aunque la defensa se opuso a la medida, el magistrado hizo lugar al pedido al constatar que los peligros procesales estaban vigentes.
Para disponer la prisión preventiva, el juez Silva contempló especialmente que el otro coautor del ilícito continúa prófugo. Dicha circunstancia, sumada al riesgo de fuga, resultó determinante para resolver que el imputado permanezca privado de la libertad mientras continúa la investigación.