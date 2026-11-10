Tragedia en Recreo

La cámara agravó las penas para los dueños de los perros que mataron a Dieguito Román

En segunda instancia, la Justicia elevó la calificación del hecho a "homicidio simple con dolo eventual". Iván Mercado Reyes fue condenado a 8 años y medio de prisión, mientras que Norma Elena Vega recibió una pena de 8 años como coautora.