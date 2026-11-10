En un fallo clave que revierte la resolución de primera instancia, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dispuso recategorizar la condena por la muerte del nene Diego Román, ocurrida en julio de 2019 en la localidad de Recreo.
La cámara agravó las penas para los dueños de los perros que mataron a Dieguito Román
En segunda instancia, la Justicia elevó la calificación del hecho a "homicidio simple con dolo eventual". Iván Mercado Reyes fue condenado a 8 años y medio de prisión, mientras que Norma Elena Vega recibió una pena de 8 años como coautora.
El camarista Oscar José Burtnik resolvió modificar la figura penal de "homicidio culposo" a “homicidio simple con dolo eventual”.
A su vez, ordenó incrementar de forma sustancial las penas impuestas a los dos custodios de la jauría de perros que atacó fatalmente al menor: Iván Mercado Reyes fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, mientras que Norma Elena Vega recibió una pena de 8 años de prisión como coautora del hecho.
Adicionalmente, el magistrado impuso a ambos condenados una inhabilitación especial por el doble del tiempo de sus penas para poseer, criar o tener bajo su custodia animales caninos, al tiempo que desestimó en su totalidad los planteos defensivos.
Dolo eventual
La investigación y el impulso de la apelación estuvieron a cargo de los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, quienes sostuvieron desde el inicio de la causa que los acusados no actuaron por mera negligencia o imprudencia, sino con plena conciencia del riesgo letal que representaban sus animales.
Al respecto, la fiscal Gioria destacó que el camarista Burtnik consideró probado que Reyes y Vega "incluyeron en sus cálculos la posibilidad concreta de un resultado mortal y decidieron, pese a ello, no disuadirse de su plan de conducta".
Antecedentes
Para fundar el cambio de calificación hacia el dolo eventual, el juez de alzada remarcó que el conocimiento de los acusados sobre el riesgo no era teórico ni basado en la peligrosidad genérica de perros de gran tamaño. Por el contrario, se construyó sobre la base de tres episodios violentos previos ocurridos semanas antes de la tragedia de Diego Román:
El 29 de abril de 2019 la jauría atacó a un hombre y le provocó heridas desgarrantes que requirieron tres días de internación en terapia intensiva.
Un día después, los perros mataron a otro can. En esa oportunidad, un vecino le advirtió expresamente a Reyes sobre el peligro que representaban los animales "para una criatura", a lo que el condenado respondió con una actitud evasiva y burlona.
Finalmente, en mayo de ese año una mujer fue atacada por uno de los animales del grupo. Ella sufrió la pérdida de un trozo de carne en la pierna, lo que le derivó en gangrena y secuelas permanentes.
Con estos antecedentes acreditados, la Justicia de Santa Fe concluyó que ambos adultos sabían que los animales podían matar y, aun así, omitieron cualquier medida de resguardo, desencadenando el fatal desenlace que le costó la vida al pequeño de 12 años.