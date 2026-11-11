Este miércoles 11 de noviembre, el río Paraná alcanzó el nivel de alerta en el hidrómetro de la ciudad de Santa Fe: 5.30 mts, antes de lo que había previsto el Instituto Nacional del Agua.
Con el río por encima de los 5 metros, ¿habrá playas habilitadas en la ciudad de Santa Fe?
Desde hace unos días los balnearios de la laguna Setúbal están cubiertos por agua y apenas se ve una línea de arena. La temporada no iniciaría el 15 y el municipio evalúa opciones.
Cabe recordar que el organismo nacional anticipó que los cinco metros llegarían recién para mediados de mes. Con los valores registrados en el puerto local y el cambio de paisaje en las riberas de la región, se impone la pregunta: ¿habrá playas habilitadas en la capital provincial?
Es costumbre que en la ciudad de Santa Fe la temporada estival se inaugure en consonancia con la celebración de la fundación de la capital, es decir; el 15 de noviembre de cada año. En la previa, se suelen acondicionar las playas y poner a punto los locales gastronómicos de cada sector.
Pero la realidad obliga a pensar cómo actuar. Hace unos días que las playas están llenas de agua. En el sector Este, apenas se puede ver arena; mientras que en el Oeste todavía hay lugar para el disfrute de los vecinos pero no deja de ser peligroso el avance del agua, la vegetación y la fauna que puede traer el río, como víboras y palometas. La laguna Setúbal volvió a cambiar su fisonomía
Por ejemplo, en un sector de Playa Grande se formó una laguna entre la vegetación de la orilla y la arena. El fin de semana pasado hubo personas que la utilizaron como balneario sin estar habilitado.
Qué planea el municipio
A pocos días de la fecha, El Litoral consultó a fuentes municipales quienes indicaron que la crecida del río obliga a repensar la temporada y no iniciaría el 15 de noviembre.
Como se dijo en notas anteriores, el gobierno local monitorea minuto a minuto la crecida, los sistemas de defensa y las personas que requieren asistencia. En este marco, se evalúa qué pasos a seguir con el tema de balnearios y solariums.
Los planes del río
Mientras tanto, el río Paraná sigue creciendo. Al mediodía de este miércoles 11 el nivel llegó al considerado “Alerta”; es decir a los 5.30 mts en el puerto de la capital provincial.
Este martes 10 de noviembre el Instituto Nacional del Agua actualizó sus proyecciones vinculadas a la crecida del río Paraná para los puertos de la región.
Según el organismo, para el martes 17 de este se espera un nivel medio de 5.59 mts y un máximo de 6.00 mts. Mientras que para el 24 del corriente las estimaciones del INA indican que la altura podría alcanzar los 5.78 mts como media y los 6.10 mts como máximo.