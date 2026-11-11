La crecida del río mantiene en alerta a los vecinos de Alto Verde, donde distintos sectores presentan dificultades ante el avance del agua.
Crecida del río: en Alto Verde se cortó el acceso a La Boca y hay preocupación de vecinos
El corte del camino dejó sin acceso al sector de La Boca. También hay temor por una defensa sobre el canal de acceso, el posible ingreso de agua por los desagües y las dificultades para escurrir el agua de lluvia.
Este miércoles por la mañana, la situación más complicada se registra en La Boca, cuyo camino de ingreso quedó interrumpido por el corte natural.
Pero no es el único punto que genera inquietud: también preocupa el estado de una parte de la defensa costera y el funcionamiento de los desagües en las manzanas más bajas.
Luis Salva, referente de la vecinal de Alto Verde, describió los problemas que atraviesa el barrio y advirtió que la altura del río puede agravar situaciones vinculadas con el drenaje y las condiciones de las viviendas.
A la preocupación por la circulación se suman las napas elevadas y el riesgo de que el agua ingrese por conductos que habitualmente permiten su salida hacia el cauce.
La Boca quedó aislada por el corte del camino
El sector de La Boca es actualmente el más comprometido en cuanto a la circulación. El camino de acceso quedó cortado por el avance del agua, lo que interrumpió el paso hacia esa zona.
Salva explicó que el problema se presenta en un tramo conocido por los vecinos como “el corte” y señaló que había sectores transitables que necesitaban trabajos de mejoramiento para evitar que el acceso quedara comprometido.
“Se cortó el camino en el camino de ingreso, en el corte, y el material no estaba”, relató. También indicó que, después de la interrupción, comenzaron a realizarse tareas para atender la situación.
Más allá de este inconveniente, el vecinalista puso el foco en otro punto que considera especialmente delicado: un tramo de la defensa ubicado sobre el canal de acceso. Según explicó, se encuentra bajo y podría quedar comprometido si continúa creciendo el río.
Salva advirtió que una eventual rotura en ese sector tendría consecuencias graves para el barrio. En su estimación, podría afectar al 80% de Alto Verde. Se trata de una previsión planteada por el referente vecinal a partir de su preocupación por las condiciones de esa defensa.
En la manzana 1, el agua puede entrar por los caños de desagüe
Uno de los riesgos más concretos señalados por Salva está en la manzana 1. Allí hay caños que permiten que el agua de lluvia escurra hacia el río cuando el nivel del cauce está bajo.
Con el río crecido, ese mecanismo puede invertirse. La correntada hace que el agua ingrese por los conductos y avance hacia el sector de las viviendas.
“Ahora, como el río está alto, tiene correntada, es al revés: ingresa el agua para el sector de las viviendas”, explicó.
Para evitarlo, los vecinos necesitan colocar bolsas de arena en las bocas de los caños. Salva contó que había solicitado ese material con anticipación y que se había dejado un camión de arena en el lugar. Sin embargo, hasta este miércoles los habitantes seguían reclamando que les acercaran las bolsas para poder cubrir los conductos.
La preocupación está puesta en impedir que el agua encuentre una vía de ingreso hacia las casas, especialmente si el nivel del río continúa en ascenso.
Las napas altas también afectan a los baños y al drenaje del barrio
La crecida no solo genera inconvenientes en la costa o en los accesos. También repercute debajo de la superficie: cuando sube el río, aumentan las napas y aparecen dificultades en los pozos negros, utilizados por gran parte de los habitantes porque Alto Verde no cuenta con red cloacal.
Salva mencionó que en un jardín de infantes ubicado en el ingreso al barrio los pozos de los baños rebalsan y el agua termina avanzando hacia el establecimiento.
A este problema se suma el estado de un zanjón que cumple una función importante para el escurrimiento. Está ubicado en la zona de la manzana 2 y conduce el agua que llega desde la manzana 3 y parte de la manzana 4 hacia una bomba encargada de sacarla del sector.
Según describió el vecinalista, el zanjón está obstruido por camalotes, basura y tierra. Por sus dimensiones, explicó, sería necesario utilizar una máquina con orugas para limpiarlo, ya que una retroexcavadora convencional no alcanzaría para realizar el trabajo.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de lluvias abundantes. Si el agua no puede circular por ese canal y llegar hasta la bomba, el sistema tendrá dificultades para retirarla.
“Si el agua no llega, ¿cómo la van a sacar hacia afuera?”, planteó Salva.
Qué dijo la Municipalidad sobre el sistema de defensas
El municipio informó que mantiene la supervisión del sistema de defensas y el monitoreo de los mecanismos de drenaje y bombeo ante la crecida.
El martes se realizó el cierre preventivo de cuatro compuertas en los puntos de bombeo de Roca, French, Funes y Bajada Di Stefano, donde también se instalaron electrobombas para evitar el ingreso del agua del río y facilitar su evacuación ante eventuales lluvias.
Además, se acopió arena y se prepararon bolsas para los sectores de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur, mientras continúan las tareas de revisión y mantenimiento de los terraplenes, recomposición de defensas, alteo de caminos y relleno de cárcavas en la zona de la costa.