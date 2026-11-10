El avance de la crecida del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades de la ciudad de Santa Fe. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que nuevas familias están siendo trasladadas al Centro de Asistencia Integral y advirtió que, de mantenerse el ritmo de ascenso de las aguas, el nivel de alerta podría alcanzarse antes del próximo fin de semana.
El municipio monitorea minuto a minuto la crecida del Paraná y se sumaron familias evacuadas
El intendente de Santa Fe confirmó que cuatro nuevas familias fueron trasladadas y otras cuatro podrían necesitar asistencia. Preparan más módulos de alojamiento ante el avance del río. 5,12 metros era la altura al mediodía del martes.
En declaraciones sobre el operativo hídrico, el mandatario local precisó que el río creció 15 centímetros en las últimas horas y que el municipio mantiene un seguimiento permanente de la situación. Además, anticipó que durante este martes cuatro nuevas familias serían alojadas en los módulos preparados para atender a los vecinos afectados.
En la medición de este martes al mediodía, el sitio web de Prefectura Naval Argentina informó que la altura en el puerto santafesino quedó en 5,12 mts.
"Hoy ya en este momento hay cuatro nuevas familias que están siendo trasladadas al Centro de Asistencia Integral", explicó Poletti. Con esos nuevos ingresos, serán 14 los módulos ocupados, sobre un total que las autoridades buscan ampliar durante los próximos días.
El intendente señaló que el objetivo es llegar al jueves o viernes con 50 módulos armados para responder a las necesidades que puedan surgir. También indicó que otras cuatro familias podrían requerir alojamiento durante este miércoles.
De concretarse esos traslados, serían 18 los módulos ocupados, sumados a las 10 familias que ya se encontraban alojadas en el dispositivo municipal.
Traslados y asistencia
Según detalló Poletti, las familias que están siendo trasladadas corresponden principalmente a la zona de Vuelta del Paraguayo, uno de los sectores más comprometidos por la suba del río.
En paralelo, el municipio trabaja sobre la situación del camino de La Boca, donde el agua ya interrumpió la circulación y dejó el sector intransitable. Frente a ese escenario, se coordinó la presencia de un colectivo del otro lado del camino, en Alto Verde, para garantizar el traslado de los vecinos.
El intendente explicó que también se evalúa incorporar un vehículo que permita asistir especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad, debido a que deben recorrer cerca de un kilómetro desde el puente peatonal hasta el lugar donde pueden abordar el transporte.
Además, se trabaja con Control de Tránsito para organizar la circulación alternada sobre el puente, que cuenta con una sola mano habilitada para el ingreso y egreso.
Otro de los sectores bajo seguimiento es Colastiné Sur. Poletti indicó que el camino ubicado debajo del puente del Club de Caza y Pesca ya presenta ingreso de agua y podría quedar cortado en las próximas horas.
Si bien aclaró que las viviendas de la zona se encuentran a mayor altura que el camino, advirtió que es necesario anticiparse a un posible aislamiento de los vecinos. Para ello, el municipio articula acciones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASS), ante la eventual necesidad de brindar asistencia.
También se realizaron recorridas por otros sectores de la ciudad, aunque por el momento no se detectaron situaciones que requieran evacuaciones inmediatas.
El río, en alerta
En relación con las proyecciones hidrológicas, Poletti señaló que el municipio sigue de cerca los informes del Instituto Nacional del Agua (INA) y que los registros actuales se encuentran próximos a los escenarios de mayor altura previstos.
"En 17 días aumentó de 4 a 5 metros en Santa Fe", detalló el intendente al comparar la evolución de los niveles del Paraná.
Según explicó, las previsiones del INA contemplaban distintos escenarios de crecimiento, con una estimación media y otra alta. Sin embargo, la evolución reciente del río se acerca al escenario superior.
Poletti sostuvo que para este martes el organismo preveía una altura cercana a los 5,60 metros en su proyección alta, mientras que el nivel actual ya se ubica en torno a los cinco metros. Por ese motivo, las autoridades consideran que el río podría continuar creciendo durante los próximos tres días y alcanzar el nivel de alerta antes del fin de semana.
"Estamos atentos y esperamos que posiblemente en estos tres próximos días el río siga subiendo a un ritmo que nos va a llevar al nivel de alerta posiblemente antes de llegar al fin de semana", advirtió.
El operativo municipal también contempla el monitoreo de las defensas y los sistemas de bombeo. En ese sentido, Poletti explicó que el equipo técnico de hidráulica evalúa permanentemente cuándo es necesario cerrar las compuertas y poner en funcionamiento las estaciones de bombeo.
Indicó que en algunos sectores de Alto Verde ya fue necesario cerrar compuertas y comenzar a bombear el agua. Además, aseguró que los 54 puntos de bombeo de la ciudad se encuentran operativos y que también están disponibles las bombas portátiles para atender eventuales contingencias.
Lluvias y navegación
A la crecida del Paraná se suma la posibilidad de precipitaciones durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles. De acuerdo con las estimaciones mencionadas por el intendente, se esperan acumulados de entre 5 y 15 milímetros.
"Esperemos que nos dé tregua y que sea de cinco y no de 15", expresó, aunque aseguró que el municipio está preparado para responder ante posibles complicaciones derivadas de las lluvias.
Otro de los aspectos que se encuentra bajo evaluación es el impacto de las embarcaciones sobre las viviendas de Alto Verde. Vecinos de Manzana 1 manifestaron su preocupación por las oleadas que generan las embarcaciones que circulan por la laguna y el río, ya que contribuyen al ingreso de agua en algunos sectores.
Poletti confirmó que el municipio mantiene comunicación con Prefectura Naval para transmitir los reclamos y evaluar posibles medidas. Incluso mencionó la posibilidad de que durante el próximo fin de semana se restrinja la circulación de embarcaciones.
No obstante, aclaró que una eventual decisión sobre la navegación corresponde a Prefectura y no al gobierno municipal.
Finalmente, el intendente remarcó que el seguimiento de la emergencia requiere reuniones permanentes entre los equipos operativos. Tras un encuentro de casi tres horas y media realizado el lunes, anticipó que las autoridades continuarán evaluando la situación al cierre de cada jornada.
"Acá hay que ir tomando decisiones día a día y ya no puede ser más una reunión semanal", sostuvo Poletti, al describir el esquema de trabajo que busca anticiparse a las consecuencias de la crecida y garantizar asistencia a los vecinos de los sectores más comprometidos.