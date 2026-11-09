Santa Fe ciudad

La crecida del Paraná cortó el camino a La Boca: cómo funciona el transporte y qué pasa con los vecinos

El avance del agua interrumpió la circulación habitual hacia La Boca y obligó a reorganizar el transporte público. Un colectivo logró cruzar y quedó del otro lado del puente, mientras que los vecinos pueden continuar el paso a pie y en vehículos livianos.