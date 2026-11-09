La crecida del río Paraná provocó un nuevo corte en el camino que conecta Alto Verde con La Boca, una situación que modifica la circulación diaria de quienes viven en ese sector de la ciudad de Santa Fe.
La crecida del Paraná cortó el camino a La Boca: cómo funciona el transporte y qué pasa con los vecinos
El avance del agua interrumpió la circulación habitual hacia La Boca y obligó a reorganizar el transporte público. Un colectivo logró cruzar y quedó del otro lado del puente, mientras que los vecinos pueden continuar el paso a pie y en vehículos livianos.
Con el avance del agua sobre la calzada, el tránsito quedó restringido y fue necesario reorganizar el funcionamiento del transporte público para garantizar la conexión con las escuelas, el dispensario y otros servicios.
Durante la mañana, un colectivo logró atravesar el sector afectado y quedó del otro lado del puente, desde donde continuará prestando el servicio. La circulación por esa estructura se realiza de manera alternada y está limitada a vehículos de menor porte, motocicletas, bicicletas y peatones.
Mientras tanto, los vecinos manifestaron su preocupación por las dificultades que genera el corte y por la falta de medidas que, según sostienen, podrían haber permitido prolongar la circulación. Jesús Pérez, residente de la zona, cuestionó que no se hayan realizado trabajos preventivos cuando el camino todavía permitía el paso.
El colectivo y quiénes pueden cruzar el puente
Uno de los principales problemas que generó el corte fue la necesidad de garantizar el traslado de las personas que viven en La Boca y dependen de Alto Verde para acceder a distintos servicios. Según relató Jesús Pérez, alrededor de las 6 de la mañana ya había un colectivo detenido en el lugar, pero el chofer no se animaba a avanzar por las condiciones del camino.
El vecino contó que decidió probar el terreno con su camioneta para comprobar si era posible atravesar el sector. Después de esa maniobra, el colectivo pudo pasar y quedó del otro lado.
De esa manera, se buscó sostener el transporte público para quienes necesitan trasladarse desde La Boca. Pérez remarcó especialmente la importancia de mantener el servicio para los chicos que concurren a las escuelas del sector y para las personas que deben llegar al dispensario.
El vecino también cuestionó que el corte pueda interpretarse como una interrupción de las actividades escolares. Según planteó, la situación no debería traducirse en la pérdida de clases para quienes viven allí, ya que necesitan seguir contando con alternativas para movilizarse.
El puente, en tanto, presenta limitaciones por su ancho y por las curvas cerradas de sus accesos. Pérez explicó que los colectivos y otros vehículos de gran porte no pueden circular por ese tramo porque, al doblar, corren el riesgo de golpear los guardarraíles ubicados en las cabeceras.
Por ese motivo, el paso queda reservado para autos, camionetas, motos, bicicletas y personas que cruzan caminando. La circulación se organiza de manera alternada, una condición que requiere precaución por parte de quienes utilizan el puente.
Desde el municipio informaron que personal de Tránsito fue dispuesto en las cabeceras para ordenar el movimiento. El esquema previsto contempla la presencia de inspectores de 7 a 19 de lunes a viernes y de 9 a 19 durante los fines de semana y feriados, con posibilidad de ampliar la cobertura según las condiciones de luz natural.
Falta de trabajos preventivos
Además de las dificultades para circular, Pérez planteó sus críticas por la falta de intervenciones antes de que el agua avanzara sobre el camino. Según relató, durante la tarde anterior había registrado imágenes en las que ya se observaba cómo comenzaba a cortarse la circulación.
A su entender, todavía existía margen para realizar trabajos que permitieran extender el uso del camino. Mencionó la posibilidad de utilizar maquinaria para construir terraplenes a los costados y elevar algunos sectores, con el objetivo de proteger la calzada durante más tiempo.
El vecino estimó que esas tareas podrían haber permitido mantener el paso uno o dos meses más. Sin embargo, reconoció que el corte podía producirse tarde o temprano por el avance de la crecida.
También advirtió que el nivel del río todavía podría aumentar. En su testimonio, señaló que esperaba nuevos picos de creciente después de mediados de noviembre y hacia fines de diciembre, aunque esas previsiones corresponden a su apreciación y no a un pronóstico oficial.
Durante la mañana, además, observó el traslado de bolsas de arena y maquinaria para reforzar otro sector de La Boca de Corrales. Para Pérez, esas intervenciones muestran que los trabajos se realizan cuando la emergencia ya está en marcha.
El vecino sumó otro reclamo: pidió que se disponga presencia de seguridad en las inmediaciones del puente y en los caminos de acceso. Sostuvo que anteriormente se habían registrado robos y asaltos en las cabeceras y consideró que las restricciones de circulación pueden agravar esa situación.
Qué informó el municipio
Desde el municipio explicaron que el camino se encuentra en un valle de inundación y que el avance del agua forma parte del comportamiento del sistema hídrico. El funcionario municipal Víctor Hadad indicó que, cuando el nivel supera determinados sectores de la calzada y existe correntada, el camino de arena debe quedar inhabilitado para evitar riesgos.
Según explicó, el agua necesita escurrir hacia el canal de acceso. Si se impide ese movimiento, puede quedar estancada y provocar anegamientos en otros sectores, entre ellos Vuelta del Paraguayo.
Hadad informó que, al momento de la entrevista, el río se encontraba en 4,87 metros y que el comportamiento estaba dentro de las tendencias que monitorea el Instituto Nacional del Agua (INA). También señaló que ya había familias de Vuelta del Paraguayo alojadas en un centro de asistencia cuando la altura era de 4,16 metros, una situación que, según indicó, presentaba diferencias respecto de otras crecidas.
En ese momento había 36 personas en el centro de asistencia. Sobre La Boca, el funcionario precisó que viven más de 200 familias y que el sector más bajo todavía contaba con al menos un metro de revancha, por lo que no se preveían inconvenientes habitacionales inminentes.
El funcionario recordó que desde 1980 se registraron 21 crecidas por encima de los 5,30 metros y que en esos episodios se produjeron situaciones similares con el camino. También mencionó que el municipio monitorea las estaciones de bombeo y trabaja en coordinación con organismos provinciales, Prefectura y el INA.
La crecida también afecta a sectores que se encuentran por fuera del anillo de defensa. Hadad señaló que el club Defensores recibió bolsas de arena para intentar proteger sus instalaciones, pero que el agua finalmente llegó al predio.
Como solución de fondo, mencionó un proyecto que contempla una defensa de más de 600 metros, una estación de bombeo y la elevación de la cancha entre 30 y 40 centímetros.
Mientras continúe el avance del río, el municipio mantendrá el monitoreo de los sectores bajos y de los accesos. Para los vecinos de La Boca, el desafío inmediato es sostener la conexión con Alto Verde, contar con transporte público y garantizar condiciones seguras para quienes deben cruzar diariamente el puente.