El municipio de Santa Fe prevé ampliar la capacidad de alojamiento para las familias que viven en zonas inundables por fuera de los anillos de defensa de la ciudad. Según informó el coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, actualmente hay nueve módulos habitados en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, donde permanecen 31 personas: 13 adultos y 18 menores. “Desde el 26 de octubre hasta ayer hubo cuatro familias. Ayer ingresaron familias que vienen de la zona de la Vuelta del Paraguayo y una persona que se encontraba viviendo sola en una isla”, detalló el funcionario.
Crecida del Paraná: Santa Fe prepara nuevos módulos para evacuar familias si el río supera los 5 metros
El municipio informó que hay 31 personas alojadas en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, entre ellas 18 menores. Víctor Hadad confirmó que se identificaron terrenos en Colastiné Sur y Los Alisos para eventuales traslados y que se prevé completar cerca de 30 módulos habitacionales esta semana.
En el caso de la Vuelta del Paraguayo, explicó que las familias trasladadas no tenían agua dentro de sus viviendas, pero el avance del río había cortado el camino de acceso. “El agua estaba muy cerca y había muchos chiquitos, muchos bebés”, señaló Hadad para explicar la decisión de asistirlas preventivamente.
El hombre que vivía solo en una isla tiene 70 años y fue trasladado ante las dificultades para acceder al lugar. “Él añora volver a su isla, pero no puede hacerlo en este momento, pues está muy solo, no hay forma de que se pueda llegar de ninguna manera y por eso está en este lugar”, relató.
Dónde podrían alojarse las próximas familias
Hadad confirmó que el municipio ya identificó terrenos para eventuales traslados en distintos sectores de la costa santafesina. El objetivo es evitar que las familias deban alejarse de sus lugares habituales de trabajo, de las escuelas de sus hijos y de sus redes cotidianas.
“Ya tenemos varios terrenos identificados en la zona, todo lo que es el distrito de la costa, para que, ante la hipótesis de que el río siga creciendo y que empecemos a tener estas situaciones que generan problemas, poder alojar a la familia en esos mismos lugares”, explicó.
Uno de esos espacios está previsto para los habitantes de Colastiné Sur. Allí se construirá una alternativa de alojamiento, aunque con una infraestructura menor a la del centro de Alto Verde, que cuenta con red de agua potable, instalaciones eléctricas y servicios básicos.
El funcionario también indicó que existe un terreno identificado para las 67 familias que viven en el sector de Los Alisos, en barrio El Pozo, por fuera del anillo de defensa. Aclaró, no obstante, que esa zona todavía no se encuentra en una situación de riesgo que requiera traslados.
“Nosotros tenemos nombre, apellido, documento de cada una de estas personas y se va monitoreando permanentemente en base, en primer lugar, a la necesidad que ese vecino tiene y, en segundo lugar, a la disponibilidad que tiene la Municipalidad de poder responder”, afirmó.
A partir de qué altura podrían producirse nuevos traslados
Consultado sobre el nivel del río que podría obligar a evacuar a más vecinos, Hadad sostuvo que no es posible establecer una altura exacta para todos los sectores, porque las condiciones varían según la ubicación de cada vivienda y el estado de los accesos.
“Hoy por hoy no es humanamente posible determinar con precisión qué altura, pero nosotros creemos que siempre va a ser por encima de los 5 metros. 4,80, 5 metros, de ahí para arriba tendremos esta situación de evacuación”, indicó.
El coordinador de Gabinete remarcó que la asistencia alcanza tanto a quienes necesitan alojamiento municipal como a quienes pueden autoevacuarse hacia lugares más altos. “Hay personal municipal y provincial que está permanentemente monitoreando todos los lugares en donde puede haber algún riesgo o alguna amenaza”, aseguró.
Más módulos y asistencia cotidiana
Ya están los primeros 40 módulos habitacionales adquiridos por la Municipalidad. Los 80 restantes están previstos a partir del 15 de noviembre, como reserva para responder a una eventual ampliación de la emergencia. “Hoy por hoy hay 22 módulos terminados; además, están construyendo la base de seis más. Nosotros entendemos que para el jueves o viernes vamos a estar cerca de los 30 módulos ya terminados”, precisó.
En el predio de Alto Verde, el municipio instaló una red de agua potable, cercó el perímetro con más de 400 metros lineales y coordina tareas de asistencia junto con áreas provinciales. También se organizan actividades recreativas para los chicos, entre ellas talleres culturales, barriletes, magia y fútbol.
Hadad destacó que el traslado no debe interrumpir la escolaridad ni las actividades laborales de las familias. “Los alumnos siguen yendo a la escuela, los padres lo siguen llevando y luego van a trabajar, siguen haciendo su vida normal”, sostuvo.
La Municipalidad realiza un seguimiento personalizado de cada grupo familiar y pide que se registren los ingresos y las salidas del predio para facilitar el acompañamiento.
La situación del río y el riesgo de lluvias
En relación con la evolución del Paraná, Hadad afirmó que los estudios compartidos con el gobierno provincial muestran una tendencia descendente de los aportes de agua que ingresan al país por los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay. Sin embargo, advirtió que la evolución del río no puede anticiparse con exactitud.
El último reporte diario del Instituto Nacional del Agua (INA), actualizado el 2 de noviembre, registró una altura de 4,42 metros en Santa Fe, dentro de la categoría de aguas medias altas. El organismo prevé que el nivel continúe en ascenso gradual durante los próximos siete días y advierte sobre la posibilidad de aproximarse o superar el nivel de alerta durante la segunda semana de noviembre.
Proyecciones del nivel del río
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su reporte de octubre que existe una probabilidad del 100% de que continúe la fase de El Niño durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026 y que el fenómeno siga intensificándose.
Hadad también se refirió a la posibilidad de lluvias por encima de los valores habituales durante noviembre, diciembre y enero. Según indicó, el pronóstico analizado por el municipio contempla un incremento del 30% al 40% respecto de los promedios históricos mensuales, que ubicó entre 118 y 130 milímetros.
De todos modos, aseguró que, por el momento, no se prevé un escenario de precipitaciones que complique el drenaje urbano. En ese sentido, mencionó los trabajos realizados la semana pasada para limpiar el gran desagüe que conduce hacia la estación de bombeo French, donde se retiraron residuos acumulados.
“Por más drenaje que tengamos, si el vecino no colabora, si nosotros seguimos encontrando en las estaciones de bombeo, en las cunetas, en todo el sistema de drenaje, bolsas, residuos, botellas, tapas de heladeras, puertas de autos, heladeras enteras, ruedas de autos, el agua no va a drenar nunca”, advirtió.
El municipio mantiene así el monitoreo de las zonas más expuestas a la crecida y la preparación de alojamientos alternativos, mientras el INA prevé que el Paraná continúe creciendo en Santa Fe durante los próximos días.