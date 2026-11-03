Bajo el Fenómeno El Niño

Crecida del Paraná: Santa Fe prepara nuevos módulos para evacuar familias si el río supera los 5 metros

El municipio informó que hay 31 personas alojadas en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, entre ellas 18 menores. Víctor Hadad confirmó que se identificaron terrenos en Colastiné Sur y Los Alisos para eventuales traslados y que se prevé completar cerca de 30 módulos habitacionales esta semana.