Ante la crecida que mantiene al río Paraná en los 4,43 metros, este lunes 2 de noviembre se concretó el traslado de 14 personas en situación de vulnerabilidad desde la Vuelta del Paraguayo hacia el Centro de Asistencia Integral N°1 Alto Verde, mientras continúan los operativos de control y el monitoreo de los terraplenes de defensa en toda la región.
Creciente del río Paraná: trasladan a más familias en Santa Fe y asisten zonas bajas este lunes
El municipio santafesino trasladó a cuatro familias ribereñas a módulos de Alto Verde mientras refuerza el monitoreo diario de las defensas y terraplenes.
Estado hidrométrico y asistencia a familias ribereñas
El monitoreo de los recursos hídricos en la región de Santa Fe registra alturas estables pero bajo extrema vigilancia por parte de las autoridades locales y provinciales. Según los registros oficiales informados por la Prefectura Naval Argentina a las 12:00 de este lunes, el río Paraná se ubica en los 4,43 metros. Por su parte, el río Salado marca una altura de 2,03 metros en la localidad de Recreo y alcanza los 4,50 metros en Santo Tomé, de acuerdo con los datos provistos por la secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.
A pesar de que los niveles se encuentran muy por debajo de los umbrales de alerta previstos, la Municipalidad sostiene un operativo diario destinado a asistir a los vecinos que habitan en sectores considerados inundables y ubicados por fuera de los anillos de defensa.
Durante la jornada de hoy, equipos operativos procedieron al traslado de cuatro familias residentes de zonas bajas en la Vuelta del Paraguayo. El operativo involucró a un total de 14 personas —seis mayores y ocho menores—, a quienes se les asignaron cinco módulos habitacionales en el Centro de Asistencia Integral N°1 Alto Verde, situado en el acceso principal al barrio. Previamente, las áreas sociales realizaron un relevamiento pormenorizado de las necesidades particulares de cada grupo para garantizar una asistencia adecuada.
Con esta nueva mudanza, ya son nueve las familias albergadas en dichos módulos habitacionales, lo que representa un total de 31 personas asistidas, divididas en 13 adultos y 18 menores. En tanto, las autoridades municipales mantienen abiertas las evaluaciones sobre el estado de otros grupos familiares para implementar nuevas medidas de contención si la situación lo requiere.
Obras complementarias en los módulos habitacionales
En paralelo a los traslados y a la contención social, personal del municipio local, en un trabajo articulado junto a voluntarios de la Asociación Civil Techo, continúa con las labores de construcción de nuevos módulos habitacionales. Estas estructuras tienen como finalidad albergar de manera preventiva a aquellas familias que necesiten ser evacuadas temporalmente, utilizando para tal fin un terreno especialmente acondicionado y dispuesto para este propósito.
Las áreas técnicas de la comuna intensificaron las tareas de inspección y control sobre todo el sistema de protección contra crecidas. Esto incluye un monitoreo diario del estado de los terraplenes de defensa en los diversos puntos estratégicos de la ciudad de Santa Fe, con especial foco en la zona costera.
Asimismo, personal especializado ejecuta distintas obras menores de mantenimiento, tales como la recomposición de estructuras, alteo de caminos y el relleno de cárcavas provocadas por el escurrimiento de agua, garantizando la solidez operativa de los terraplenes ante cualquier eventualidad climática. Del mismo modo, se preparan los elementos técnicos necesarios para la pronta instalación de bombas móviles en los sectores que así lo demanden.
Recomendaciones fundamentales para la comunidad
Ante la actual situación hidrométrica, las autoridades locales emitieron una serie de precauciones orientadas a preservar la seguridad de los ciudadanos y la integridad de las estructuras defensivas:
- Precaución al transitar: Se solicita extrema prudencia al circular por la zona de la costa debido a la presencia de camalotes y al afluente de alimañas desplazadas por la crecida.
- Prohibiciones vigentes: Está estrictamente prohibido la circulación de vehículos sobre los terraplenes de defensa. Asimismo, se reitera la prohibición de extraer arena, piedra o tierra de los terraplenes, así como arrojar basura en los canales o desagües, y realizar quema de pasturas o ramas.
- Navegantes: Se recuerda a los navegantes atender de manera rigurosa las indicaciones emitidas por la Prefectura Naval Argentina, extremando los cuidados al navegar en la zona de islas.
Canales de contacto y atención ciudadana
El municipio recuerda a los vecinos la importancia de reportar cualquier situación irregular, infracción o inconveniente detectado en la zona de defensas, desagües o bocas de tormenta.
Para denuncias y consultas se encuentra disponible la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, un servicio que opera las 24 horas, todos los días del año. También es posible comunicarse a través del chat interactivo de la APP Santa Fe y mediante el sitio web oficial www.santafeciudad.gov.ar.