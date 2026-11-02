Uno de los aspectos que genera preocupación es el impacto de la creciente sobre la fauna silvestre, con desplazamiento de animales hacia sectores urbanos y una importante mortandad de peces en la zona.
Registran mortandad de peces, cambios en el agua y 31 personas afectadas en Reconquista
El río alcanzó los 5,91 metros en Puerto Reconquista. El gobierno local y la Junta de Protección Civil brindaron un nuevo informe sobre la emergencia hídrica, mientras Aguas Santafesinas aseguró que el agua de red continúa siendo potable. También se pidió proteger a la fauna silvestre ante el desplazamiento de animales y la gran mortandad de peces registrada en la zona.
En este contexto, las autoridades solicitaron a la población actuar con responsabilidad, evitar acercarse a los animales, capturarlos o causarles daño, y dar aviso a los equipos correspondientes ante cualquier situación que requiera intervención.
Los reportes sobre la fauna se suman a las tareas preventivas y de asistencia que se desarrollan en los sectores más afectados por el avance del agua.
El río Paraná alcanzó los 5,91 metros
Según el registro de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná llegó a los 5,91 metros en Puerto Reconquista, de acuerdo con la medición realizada este lunes a las 12.
El último informe del Instituto Nacional del Agua (INA) indica que la onda de crecida continúa avanzando por el tramo Goya–Reconquista. Se prevé una estabilización gradual de los niveles, aunque permanecerían por encima de las cotas de alerta y evacuación.
Por su parte, la Entidad Binacional Yacyretá anticipó una disminución progresiva de los caudales aguas arriba, aunque esto no representa una bajante inmediata en Reconquista.
De acuerdo con el relevamiento municipal, no se registraron nuevas familias evacuadas ni autoevacuadas durante la última jornada. Actualmente, la situación comprende: 2 familias evacuadas en Servicios Públicos.7 familias autoevacuadas. 4 personas que permanecen en sus viviendas para cuidar sus pertenencias. En total, se contabilizan 9 familias y 31 personas afectadas por la creciente.
En cuanto al sistema de bombeo, durante la última jornada se puso en funcionamiento una bomba en el sector frente al Club Náutico. La turbiedad y las alteraciones en el color del agua potable también fueron abordadas durante la conferencia.
Claudio Tascón, gerente de la Región Norte de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), explicó que los cambios observados en el suministro están relacionados con la presencia de manganeso en el agua del río Paraná.
Según detalló, este mineral reacciona con el cloro utilizado durante el proceso de potabilización, se oxida y genera cambios de tonalidad que pueden provocar episodios de turbiedad.
El fenómeno estaría vinculado a las condiciones hidrológicas y al ingreso de agua proveniente de campos y zonas anegadas, que arrastra material orgánico y minerales hacia las tomas de captación.
Ante esta situación, ASSA intensificó los trabajos y modificó los puntos de dosificación, reforzando los procesos de precloración y alcalinización para favorecer la oxidación del manganeso antes de la etapa de filtrado.
Tascón señaló que equipos técnicos de Reconquista y de distintos sectores de la empresa trabajan de manera coordinada, mientras tres laboratorios realizan controles permanentes para garantizar la calidad del suministro.
«La calidad del agua está garantizada. Podemos discutir cualquier cosa menos la calidad del agua: el agua es potable, se puede consumir», afirmó.
El referente de ASSA aseguró que, pese a las alteraciones visibles en el color y la turbiedad, el agua distribuida por la red continúa cumpliendo con los parámetros de calidad y es apta para el consumo humano.
Cortes preventivos de energía
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que, por razones de seguridad, algunos suministros eléctricos puntuales permanecen fuera de servicio en Puerto Reconquista. Las interrupciones afectan específicamente al sector ubicado al sur del Náutico y a la zona de venta de chipacitos.
La empresa continúa monitoreando la evolución de la creciente y no descarta implementar nuevos cortes preventivos en caso de ser necesario.
Convocan a donar
La Municipalidad convocó a la comunidad a colaborar con la donación de elementos de limpieza destinados a fortalecer las tareas de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por la crecida. Las donaciones se reciben en el Galpón de la Estación, de 8 a 13 horas.
Asimismo, ante la presencia de animales silvestres en sectores urbanos, se solicitó dar aviso mediante Ojos en Alerta, al teléfono 3482-730030, para permitir la intervención de los equipos correspondientes.
Gestionan fondos
El municipio continúa realizando gestiones ante los gobiernos nacional y provincial para conseguir los recursos necesarios para reforzar y elevar las defensas de Puerto Reconquista.
Si bien las autoridades señalaron que el sistema responde correctamente en la actualidad, consideran fundamental avanzar en obras que permitan mejorar la infraestructura de protección y brindar mayor seguridad a las familias ante futuras crecidas.
La Municipalidad mantiene el monitoreo permanente de los sectores más expuestos, en coordinación con las instituciones que integran el operativo preventivo. Finalmente, se pidió a la población evitar circular por zonas anegadas, respetar las indicaciones de los equipos de asistencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales, la aplicación Reco Digital y el número de Ojos en Alerta.