Crecida del Paraná

Registran mortandad de peces, cambios en el agua y 31 personas afectadas en Reconquista

El río alcanzó los 5,91 metros en Puerto Reconquista. El gobierno local y la Junta de Protección Civil brindaron un nuevo informe sobre la emergencia hídrica, mientras Aguas Santafesinas aseguró que el agua de red continúa siendo potable. También se pidió proteger a la fauna silvestre ante el desplazamiento de animales y la gran mortandad de peces registrada en la zona.