Las alturas de los ríos ya no sólo se pueden monitorear con mirada hacia atrás, sino que también se pueden realizar pronósticos a futuro, con alto grado de aproximación, contemplando las diferentes variables y caudales de la región.
HidroMonitor, la aplicación que brinda pronósticos de la altura de ríos y optimiza la toma de decisiones
Desarrollada ante el fenómeno de El Niño, la herramienta digital permite visualizar alertas tempranas y seguir el recorrido del caudal del río de forma directa.
Gracias al trazado de varias fuentes oficiales, registros históricos y un cálculo matemático, la aplicación HidroMonitor permite prever los posibles efectos de las crecidas en la provincia de Santa Fe y la región.
Con el fenómeno de El Niño como detonante, el licenciado Leandro Butto y la ingeniera Guillermina Giménez desarrollaron esta herramienta que inicialmente había nacido como un experimento y terminó creciendo hasta convertirse en una más que completa app.
La misma cuenta con su versión mobile y desktop (PC), permitiendo navegar de forma interactiva por un mapa que ofrece las correspondientes locaciones de interés hídrico y la posibilidad de seleccionar qué tipo de información jerarquizar en pantalla.
Cómo verlo
Se puede ingresar al sitio hidromonitor.com, el cual sólo solicita una mail para ingresar, correo al que llega un código que es solicitado para completar el acceso en el que se puede registrar un usuario bajo nombre seleccionado.
Cómo calcula la proyección para Santa Fe
Las mediciones para todos los casos cuentan con una fórmula matemática. Como ejemplo específico se toma la consulta de cuánto y cuándo sube el Puerto de Santa Fe después de un pico en Corrientes.
Desde HidroMonitor se explicó que se analizaron 134 crecidas entre 2001 y 2026: para cada pico de Corrientes (el máximo en un mes, con una subida previa de al menos 50 cm) se registró el pico siguiente de Santa Fe, su altura y cuántos días después ocurrió.
Con estos datos se realiza el siguiente cálculo: pico en Santa Fe = 0,146 + 0,264 × (pico en Corrientes) + 0,707 × (altura de Santa Fe ese día). Se aclaró además un error típico de ±0,24 m y una demora de 8 días en la mitad de los casos.
“Un primer cálculo que solo usaba el pico de Corrientes daba 5,89 m para la crecida actual, más de un metro por encima del pronóstico oficial del INA (4,64 m). La diferencia es que Santa Fe venía mucho más baja que Corrientes (3,50 m menos), igual que en julio de 2013. Al incorporar ese dato el error bajó de ±0,40 m a ±0,24 m, y la proyección actual quedó en 4,88 m (entre 4,64 y 5,12 m), coherente con el INA”, se detalló formalmente desde el grupo creador.
Qué ofrece visualmente
La herramienta muestra las alturas de los ríos en 65 estaciones del INA en Santa Fe y en la orilla limítrofe del Paraná, con la altura actual, la variación en 24 horas, los niveles oficiales de alerta y evacuación y el pronóstico.
En base a estos datos, se presentan las alertas rojas y naranjas, con las localidades cercanas, y una barra con todas las alertas activas.
También se ofrece la onda de crecida y pico proyectado, donde se indica cómo baja el agua de Corrientes a Santa Fe y cuándo llegaría el pico, dibujado siguiendo el cauce real del río.
A la izquierda de la pantalla, ofrece la posibilidad de habilitar o suprimir la visualización de datos como onda de crecida del Paraná, recorrido del pico proyectado, lluvia medida 7 días o lluvia por departamento, entre otras. En el extremo superior derecho se puede seleccionar entre un mapa satélite, de calles o Argenmap (Instituto Geográfico Nacional).
El caso de la Vuelta del Dorado
Existen casos en los que no se posee una escala oficial y se resuelve con la escala del INA más cercana. La Vuelta del Dorado, en el departamento Garay, es uno de los casos. Este se vigila con San Javier – Cayastá, a 9 km.
Justamente la Vuelta del Dorado es uno de los sectores donde Vialidad Provincial ha detectado posibles complicaciones ante las crecidas recientes y avanzó con el traslado de piedras para reforzar la protección que evita el avance del agua sobre la Ruta 1 en dicha curva del cauce.
43 de las 65 estaciones no tienen un nivel oficial de alerta publicado.
Algunas limitaciones
Desde HidroMonitor aclararon que los tiempos de viaje y la proyección del pico son estimaciones estadísticas; el pronóstico oficial es el del INA. No consideran la lluvia futura ni los aportes locales (Salado, arroyos).
Respecto a la recopilación de los datos de las represas de Brasil se publican con un día de atraso; para Yacyretá no se publica cuánto sale por el vertedero. Tampoco existe un dato público de la altura a la que se inunda cada paraje.