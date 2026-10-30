Desde el mes de agosto

Inundaciones: ya se evacuaron 147.500 cabezas de ganado en cinco provincias

Desde agosto, el Senasa registró la movilización de bovinos y bubalinos desde zonas afectadas por las contingencias hídricas de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y las islas bonaerenses. La cifra representa un incremento del 102% respecto del mismo período de 2025.