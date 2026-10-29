El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) extendió hasta el viernes 30 de octubre el plazo para que los productores agropecuarios inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) actualicen sus datos.
Se extiende hasta el viernes 30 de octubre la actualización de datos en el Renspa
Los productores agropecuarios pueden realizar el trámite hasta el viernes 30 de octubre. La gestión está disponible de manera digital, a través de ARCA, o presencialmente en las oficinas del organismo. Hay excepciones para determinados establecimientos que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.
La prórroga responde al elevado volumen de ingresos al sistema y al aumento de la demanda de atención presencial.
En ese contexto, el organismo también informó que las gestiones que ya fueron iniciadas y se encuentran pendientes de aprobación en sus oficinas serán resueltas a la brevedad.
Cómo realizar la actualización de los datos
El SENASA mantiene las dos modalidades habilitadas para completar el trámite:
- Autogestión digital: mediante el sistema RENSPA, con Clave Fiscal a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- Atención presencial: en la oficina local del SENASA correspondiente a la jurisdicción donde se encuentra el establecimiento productivo.
En ambos casos, la información declarada quedará sujeta a las verificaciones del organismo antes de su incorporación definitiva al registro.
Qué productores están exceptuados del trámite
No deberán realizar una nueva actualización los titulares del RENSPA que tengan bovinos o bubalinos en zonas donde se aplica la vacunación contra la fiebre aftosa, siempre que hayan cumplido con la Declaración Jurada de Otras Especies durante el acto vacunal y que la actualización de sus datos esté acreditada mediante los registros de vacunación incorporados al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).
En estas situaciones, la información ya habrá sido incorporada y validada durante la campaña de vacunación, por lo que no será necesario iniciar otra gestión.
Sin embargo, la excepción no libera a los productores de declarar todas las especies y actividades pecuarias que se desarrollan en el establecimiento, ni de mantener los datos actualizados ante cualquier modificación.
También continúan exceptuadas las actividades no tradicionales de carácter no productivo, como zoológicos, parques y establecimientos similares.
Dónde consultar por el trámite
Para obtener más información, los productores pueden ingresar al sitio web del SENASA, enviar un correo electrónico a [email protected] o comunicarse con los referentes de RENSPA de los centros regionales del organismo, según la jurisdicción correspondiente.
La actualización del registro permite mantener al día la información sanitaria y productiva de los establecimientos agropecuarios, un aspecto relevante para la planificación y el seguimiento de las actividades del sector.