Dado el alto caudal de ingresos en el sistema

Se extiende hasta el viernes 30 de octubre la actualización de datos en el Renspa

Los productores agropecuarios pueden realizar el trámite hasta el viernes 30 de octubre. La gestión está disponible de manera digital, a través de ARCA, o presencialmente en las oficinas del organismo. Hay excepciones para determinados establecimientos que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.