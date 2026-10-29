Coninagro analizó las relaciones insumo-producto

Más producción, pero mayores costos: los desafíos económicos de la campaña agrícola 2026/27

La producción de los principales granos podría alcanzar los 157,9 millones de toneladas, según las estimaciones de precampaña. Sin embargo, un informe de Coninagro advierte que el combustible, los fletes y la mano de obra perdieron competitividad frente a los precios de la soja y el maíz, con un impacto más marcado sobre este último cultivo.