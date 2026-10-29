El escenario climático para los próximos días estará marcado por temperaturas elevadas, precipitaciones de distribución irregular y un posterior descenso térmico.
Lluvias irregulares y cambios de temperatura marcarán el escenario climático para el agro santafesino
Se esperan focos de tormentas con acumulados superiores a los 100 milímetros en sectores del NOA, el Litoral y otras regiones, gran parte de las zonas productivas recibiría menos de 10 milímetros. Hacia el cierre del período, ingresará aire marítimo y descenderán las temperaturas.
Las condiciones estarán influenciadas por el ingreso de aire cálido y húmedo, que favorecerá la formación de tormentas en distintas regiones. Sin embargo, la distribución de las precipitaciones será muy heterogénea, con diferencias importantes entre áreas cercanas: mientras algunos sectores podrían recibir acumulados abundantes, otros registrarían lluvias inferiores a los 10 milímetros.
Calor intenso en el norte y temperaturas más moderadas en el sur
Durante el inicio del período, los vientos del nordeste mantendrán temperaturas máximas superiores a los niveles normales en buena parte del área agrícola. El calor más intenso se concentrará en el extremo oriental del NOA, Paraguay, la región del Chaco, el norte de la Mesopotamia y el extremo norte de la región pampeana, donde se esperan registros superiores a los 35 °C, con sectores que podrían superar los 40 °C.
En el este del NOA, el nordeste de Cuyo, el norte de la región pampeana y gran parte de la Mesopotamia, las máximas oscilarán entre los 30 y los 35 °C, con variaciones según la ubicación.
En tanto, el centro del NOA, el centro de Cuyo y el centro de la región pampeana presentarán temperaturas más moderadas, con registros de entre 25 y 30 °C. Las condiciones serán más frescas en las zonas serranas y cordilleranas del oeste.
El ingreso de vientos provenientes del mar limitará las máximas en el sur de la región pampeana y Uruguay, donde se esperan valores inferiores a los 25 °C.
Lluvias muy irregulares y focos de tormentas intensas
Las precipitaciones serán uno de los principales factores de variabilidad durante la perspectiva. El ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá tormentas asociadas a frentes calientes, pero con una distribución desigual y amplias áreas con registros escasos.
La mayor parte del área agrícola recibiría menos de 10 milímetros, aunque se prevén sectores con lluvias moderadas y focos con acumulados significativamente superiores.
Una franja de precipitaciones abundantes, superiores a los 25 milímetros, abarcará el norte del área agrícola. Dentro de esa región podrían registrarse tormentas con más de 100 milímetros en sectores del centro del NOA y el norte del Litoral Fluvial.
También se pronostican focos de tormentas intensas en el límite entre San Luis y Córdoba, en Entre Ríos y zonas aledañas de Santa Fe y Uruguay, además del sur de Mendoza y el oeste de La Pampa.
Entre estas áreas se intercalarán sectores con aportes moderados a escasos, lo que refuerza el carácter irregular del escenario previsto. Esta distribución podría generar diferencias importantes en la disponibilidad de agua para los cultivos, según la zona y los acumulados que finalmente se registren.
Descenso térmico hacia el cierre del período
Hacia el final de la perspectiva, el ingreso de aire marítimo extenderá su influencia sobre gran parte del área agrícola y provocará un descenso de las temperaturas mínimas, que se ubicarían por debajo de los valores habituales en numerosas regiones.
Pese a esta disminución térmica, el informe señala que el riesgo de heladas será bajo en la mayor parte de las zonas productivas. La posibilidad de que se produzcan se concentrará principalmente en áreas serranas y cordilleranas del oeste, mientras que el extremo norte mantendrá mínimas dentro de los valores normales.
En el este del NOA, Paraguay, la región del Chaco y el norte de la Mesopotamia, las temperaturas mínimas se ubicarán por encima de los 20 °C, aunque podrían registrarse valores inferiores en algunos sectores.
Por su parte, el centro del NOA, el este de Cuyo, la mayor parte de la región pampeana, gran parte de la Mesopotamia y Uruguay presentarán mínimas de entre 15 y 20 °C, con registros más bajos sobre la costa del sudeste bonaerense.
En el oeste del NOA y en el oeste y centro de Cuyo, las mínimas descenderán por debajo de los 15 °C, con valores inferiores en las zonas de mayor altura.
De esta manera, el período hasta el 4 de noviembre combinará calor intenso en el norte, precipitaciones concentradas en focos específicos y un cambio de condiciones térmicas hacia el cierre. La distribución final de las lluvias será determinante para evaluar su impacto sobre las distintas regiones productivas.