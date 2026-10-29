Durante la primera semana de noviembre

Lluvias irregulares y cambios de temperatura marcarán el escenario climático para el agro santafesino

Se esperan focos de tormentas con acumulados superiores a los 100 milímetros en sectores del NOA, el Litoral y otras regiones, gran parte de las zonas productivas recibiría menos de 10 milímetros. Hacia el cierre del período, ingresará aire marítimo y descenderán las temperaturas.