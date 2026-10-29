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Inundaciones: facilitan la gestión de movimientos para evacuar hacienda por el fenómeno El Niño

Desde agosto se realizaron 7.448 traslados de animales en Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y zonas de islas bonaerenses. El SENASA facilitó los trámites para agilizar la evacuación y difundió recomendaciones para preservar la sanidad y el bienestar de la hacienda.