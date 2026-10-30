Las lluvias intensas en la cuenca alta del río Paraná, en el contexto del fenómeno de El Niño, ponen en foco la capacidad de las grandes represas para regular el agua que llega a Santa Fe. ¿Pueden retener una parte importante del caudal y evitar una crecida?
El Niño: qué incidencia tienen las represas en el agua que llega a Santa Fe por el Paraná
El ingeniero Juan Borus, del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA), explicó que las centrales hidroeléctricas tienen capacidades diferentes para regular los caudales. Mientras Yacyretá funciona prácticamente como una central de pasada, Salto Grande puede atenuar los picos de crecida del río Uruguay. El estado de los suelos y los pronósticos de lluvia también son determinantes para anticipar la evolución de los ríos.
La respuesta depende de las características de cada obra y de las condiciones hidrológicas. El ingeniero Juan Borus, integrante del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA), explicó -en diálogo con El Litoral- que las centrales tienen distintas capacidades de almacenamiento y regulación.
“Todas las presas de embalse, tanto las que están en las nacientes del Paraná en Brasil, como Itaipú, como Yacyretá, o Salto Grande, como cualquier otra, son obras que están construidas pensadas fundamentalmente para la generación hidroeléctrica”, señaló. Algunas pueden almacenar agua y modificar temporalmente sus descargas; otras funcionan prácticamente como centrales de pasada, con escaso margen para atenuar crecidas importantes.
Yacyretá: caudales elevados y escaso margen de regulación
Sobre la central situada en el Paraná, entre Argentina y Paraguay, Borus fue categórico: “En el caso de Yacyretá es absolutamente de pasada”. El especialista explicó que las características del valle limitaron las posibilidades de diseño: “Por una cuestión del valle no se podía hacer otra cosa que hacer una obra de cierre que aprovechara el gran caudal que baja por el Paraná, pero sin producir una alteración demasiado sensible de todo su valle fluvial”.
La actualización de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) del 28 de octubre indicó que los aportes de agua superaban los promedios históricos: un 37% en septiembre y un 103% en lo que iba de octubre. Las medias históricas para esos meses son de 12.339 y 14.400 metros cúbicos por segundo, respectivamente.
Para el 28 de octubre, la entidad estimó un caudal de ingreso de 32.500 m³/s y proyectó entre 30.000 y 33.000 m³/s hasta el viernes 30. Aunque esperaba cierta estabilidad, los niveles seguían por encima de los umbrales de alerta e inundabilidad en localidades cercanas.
En el puerto de Ituzaingó, Corrientes, el río registró 4,19 metros el 28 de octubre, por encima del nivel de alerta de 3,50 metros y del umbral de evacuación de 4 metros. La EBY proyectó un descenso gradual.
La central opera sus estructuras de descarga para evacuar los excedentes que no pasan por las turbinas y atenuar los picos dentro de sus posibilidades. Sin embargo, cuando los aportes son elevados, el volumen que sale debe acompañar, en términos generales, al que ingresa.
Borus recordó una excepción en junio de 2014, cuando Yacyretá atenuó temporalmente un pico de ingreso. “Se produjo una onda de atenuación que viajó de la cabecera a la cola y de la cola a la cabecera y el embalse estuvo inestable durante casi 48 horas”, relató. Según el especialista, la maniobra permitió reducir los evacuados en Barranqueras y Puerto Vilelas, en Chaco, pero fue una intervención excepcional.
Itaipú: regulación temporal de las descargas
Itaipú, sobre el Paraná entre Brasil y Paraguay, puede almacenar agua y modificar temporalmente sus descargas, aunque su margen depende de los aportes y del nivel del embalse.
Según información oficial difundida el 26 de octubre, el vertedero permaneció abierto durante 26 días y fue cerrado el domingo 25 a las 17.32. La maniobra buscó almacenar agua para evitar que el pico de descarga de la central coincidiera con el de la crecida del río Iguazú, que desemboca aguas abajo.
El lunes 26, a las 9.30, Itaipú reabrió las compuertas de la canaleta izquierda del vertedero, con una descarga informada de 3,1 millones de litros por segundo, equivalentes a 3.100 m³/s. Según la entidad, el cierre previo evitó un aumento de hasta cuatro metros en el nivel del Paraná en la zona de influencia de la represa.
Ese caudal corresponde a la reapertura del 26 de octubre, no a una medición confirmada para el 29. La última actualización oficial localizada tampoco permitía verificar nuevas maniobras. Además, el caudal del vertedero debe distinguirse del total que sale de la central, incluido el agua utilizada para generar electricidad.
Las represas del Iguazú y el efecto de las lluvias
En la cuenca del Iguazú hay siete centrales hidroeléctricas dispuestas en serie, dos con capacidad de acumulación. Borus describió el sistema como “una especie de anfiteatro escalonado en basalto”.
Durante una crecida, el volumen puede superar la capacidad operativa de las centrales y obligar a abrir los vertederos. “Se tiene un caudal que supera la capacidad de la central en sí y no tiene más remedio que dejar pasar lo que le entra y abrir todos los vertederos”, explicó.
Además, como el Iguazú desemboca aguas abajo de Itaipú, la represa no puede controlar directamente sus aportes. Las lluvias intensas en esa cuenca pueden elevar el nivel del Paraná y dificultar su escurrimiento, incluso cuando Itaipú modifica sus descargas.
Salto Grande sí puede atenuar los picos
La represa de Salto Grande, sobre el río Uruguay, tiene mayor capacidad de regulación que Yacyretá y puede reducir los picos de crecida distribuyendo las descargas en el tiempo.
“Salto Grande sobre el río Uruguay tiene capacidad de atenuación. Se la llama también central de pasada, aunque en realidad tiene mucha más capacidad que Yacyretá. Tiene realmente la posibilidad de atenuar, de hecho lo hace”, sostuvo Borus.
El objetivo es mantener una evolución más estable y previsible del río. “Los está achatando de tal manera que el tramo inferior del río Uruguay tenga niveles altos, por supuesto, porque no se puede esperar otra cosa, estamos en aguas altas, pero estables”, describió.
Esta regulación facilita la planificación de las defensas civiles, pero no elimina la crecida ni controla directamente el Paraná que llega a Santa Fe.
Qué significa para Santa Fe
La evolución del Paraná depende de las lluvias en toda su cuenca, los aportes de sus afluentes y los niveles a lo largo del cauce. Las represas pueden modificar temporalmente los picos de caudal, pero ninguna puede impedir por sí sola una crecida importante.
Yacyretá tiene escaso margen para retener grandes volúmenes durante períodos prolongados. Itaipú puede regular temporalmente sus descargas, pero no controlar el aporte del Iguazú. Por eso, la apertura o el cierre de los vertederos no alcanza para anticipar qué altura tendrá el río frente a Santa Fe.
El Niño aumenta la atención por la posibilidad de lluvias abundantes, pero no determina por sí solo la altura que alcanzará el Paraná ni permite predecir con exactitud dónde y cuándo habrá inundaciones.
Para evaluar el escenario, Borus destacó tres factores: las características de cada represa, el estado de la cuenca que aporta agua y el pronóstico de lluvias.
“Hay que conocerlas bien y relacionar las condiciones en que está cada presa de embalse con el pronóstico de lluvias y el estado del suelo en su zona más cercana”, señaló. Y precisó: “Conocimiento de la obra, situación de la cuenca de aporte directo, cómo están los suelos, y el pronóstico de lluvias precisamente en esa misma región”.
Un video creado con inteligencia artificial explica los límites de las represas
En medio de la preocupación por la crecida, un video de YouTube titulado ¿Por qué las represas no pueden frenar al río Paraná? explica el funcionamiento de estas obras y el papel del valle de inundación.
El material declara haber sido realizado con inteligencia artificial y contiene imágenes y sonidos generados o alterados. Consultados por El Litoral, especialistas locales valoraron su explicación general, aunque advirtieron sobre algunas imprecisiones numéricas. Destacaron su aporte para comprender los límites de las represas y la naturaleza inundable del valle del Paraná.
Se trata de un recurso de divulgación, no de información oficial ni de un pronóstico hidrológico.
Información verificada para evitar la desinformación
Las autoridades recomiendan no dar por ciertas las informaciones no oficiales que circulan por redes sociales y servicios de mensajería sobre El Niño, para evitar la difusión de datos sin respaldo y mensajes alarmistas.
La posibilidad de una crecida importante no significa que necesariamente vaya a ocurrir una inundación extrema en Santa Fe. La evaluación del riesgo requiere mediciones, pronósticos hidrológicos, precipitaciones previstas y condiciones locales.
La recomendación es consultar las actualizaciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Entidad Binacional Yacyretá, Itaipú y las autoridades de Protección Civil, además de seguir las indicaciones preventivas correspondientes a cada zona.