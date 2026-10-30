Crecida del Paraná y lluvias en la cuenca alta

El Niño: qué incidencia tienen las represas en el agua que llega a Santa Fe por el Paraná

El ingeniero Juan Borus, del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA), explicó que las centrales hidroeléctricas tienen capacidades diferentes para regular los caudales. Mientras Yacyretá funciona prácticamente como una central de pasada, Salto Grande puede atenuar los picos de crecida del río Uruguay. El estado de los suelos y los pronósticos de lluvia también son determinantes para anticipar la evolución de los ríos.