Tareas preventivas

B° El Pozo: revisaron las defensas ante la crecida, pero persiste el riesgo en Los Alisos

La Municipalidad y la Provincia comprobaron el estado del terraplén y detectaron desniveles menores en algunos accesos. Mientras descartan riesgos de desborde hacia el interior del barrio, numerosas familias asentadas irregularmente junto a la playa Los Alisos siguen expuestas a una eventual inundación.