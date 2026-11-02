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Alerta naranja por tormentas en el sur de Santa Fe: qué departamentos abarca hoy y cómo afectará a la provincia

El SMN advirtió por tormentas con ocasional granizo y ráfagas que superarían los 90 km/h en el sur santafesino, mientras rige alerta amarilla en otros sectores.

La ciudad de Santa Fe en particular, permanece bajo alerta amarilla para este martes.La ciudad de Santa Fe en particular, permanece bajo alerta amarilla para este martes.
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel naranja por tormentas severas para los departamentos General López y Caseros, en el sur de la provincia de Santa Fe. Mientras que el resto del territorio santafesino permanece bajo aviso de alerta amarilla, la advertencia meteorológica se extiende también a sectores de Buenos Aires y otras siete provincias argentinas durante esta jornada del 2 de noviembre de 2026.

En las regiones bajo máximo nivel de alerta se prevén ráfagas intensas, abundante caída de agua en lapsos breves y posible caída de granizo.

clima lluvia Créditos: Guillermo Di SalvatoreNoviembre comienza con lluvias para la ciudad y la provincia de Santa Fe. Créditos: Guillermo Di Salvatore

El escenario meteorológico en la provincia de Santa Fe

El foco del temporal se sitúa en el sur del territorio santafesino. Los departamentos General López y Caseros se encuentran bajo la alerta naranja del organismo meteorológico, debido a que el área experimentará lluvias y tormentas fuertemente desarrolladas. De acuerdo con el reporte oficial, se estiman valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual en sectores críticos. El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas de viento que podrían superar los 90 km/h, alta actividad eléctrica y caída de granizo.

En tanto, el resto de la bota santafesina, incluyendo departamentos del centro y norte como La Capital, Rosario, San Jerónimo, San Lorenzo e Iriondo, permanece bajo alerta de nivel amarillo. En estas zonas se esperan tormentas aisladas pero localmente fuertes, con acumulados estimados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, ráfagas moderadas a intensas y ocasional granizo.

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Extensión del frente a Buenos Aires y otras provincias

El frente de inestabilidad no afecta de forma aislada a Santa Fe, sino que forma parte de un sistema que comprende a varias regiones de la República Argentina. El mapa oficial del aviso sitúa sectores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Chaco, Formosa y Misiones bajo distintas categorías de alerta por mal tiempo.

En la provincia de Buenos Aires y áreas del centro del país se aguarda el paso del frente inestable con tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas violentas y frecuente actividad eléctrica. Las precipitaciones proyectadas para estas provincias oscilan de manera general entre los 20 y 40 milímetros, según la región y el horario previsto de impacto.

Recomendaciones y prevención del organismo meteorológico

Frente a la gravedad de los avisos naranja y amarillo, las autoridades de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional sugirieron a la población seguir medidas preventivas básicas para reducir riesgos:

  • Evitar la circulación innecesaria por la vía pública mientras persista el desarrollo de los fenómenos más intensos.
  • Asegurar o retirar objetos sueltos de balcones, obras y techos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento.
  • Desconectar aparatos electrónicos ante la presencia de intensa actividad eléctrica y no sacar los residuos domiciliarios para evitar la obstrucción de desagües y sumideros.
  • Mantenerse resguardado bajo techos seguros y mantenerse informado mediante las actualizaciones del organismo oficial.
El miércoles mejorará el clima de forma paulatina. Créditos: Fernando NicolaEl miércoles mejorará el clima de forma paulatina. Créditos: Fernando Nicola

Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo la semana en Santa Fe

  • Miércoles 4: Paulatina mejora de las condiciones climáticas, con cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 16°C y máxima de 27°C.
  • Jueves 5: Jornada con buen tiempo, cielo algo nublado, vientos leves del sector norte y una marcada amplitud térmica (mínima de 12°C y máxima de 27°C).
  • Viernes 6: Retorno de la inestabilidad hacia la tarde y noche con lluvias aisladas (hasta 40% de probabilidad) y ráfagas de viento norte que alcanzarán entre 42 y 50 km/h.
  • Sábado 7: Se espera el día más cálido de la semana con una temperatura máxima de 29°C y cielo algo nublado.
Mirá tambiénEl mapa de las tormentas para este lunes: ocho provincias bajo alerta amarilla
  • Domingo 8: Descenso de la temperatura con máxima de 24°C, vientos del sector sur y cielo completamente despejado.
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