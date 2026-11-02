El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel naranja por tormentas severas para los departamentos General López y Caseros, en el sur de la provincia de Santa Fe. Mientras que el resto del territorio santafesino permanece bajo aviso de alerta amarilla, la advertencia meteorológica se extiende también a sectores de Buenos Aires y otras siete provincias argentinas durante esta jornada del 2 de noviembre de 2026.
Alerta naranja por tormentas en el sur de Santa Fe: qué departamentos abarca hoy y cómo afectará a la provincia
El SMN advirtió por tormentas con ocasional granizo y ráfagas que superarían los 90 km/h en el sur santafesino, mientras rige alerta amarilla en otros sectores.
En las regiones bajo máximo nivel de alerta se prevén ráfagas intensas, abundante caída de agua en lapsos breves y posible caída de granizo.
El escenario meteorológico en la provincia de Santa Fe
El foco del temporal se sitúa en el sur del territorio santafesino. Los departamentos General López y Caseros se encuentran bajo la alerta naranja del organismo meteorológico, debido a que el área experimentará lluvias y tormentas fuertemente desarrolladas. De acuerdo con el reporte oficial, se estiman valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual en sectores críticos. El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas de viento que podrían superar los 90 km/h, alta actividad eléctrica y caída de granizo.
En tanto, el resto de la bota santafesina, incluyendo departamentos del centro y norte como La Capital, Rosario, San Jerónimo, San Lorenzo e Iriondo, permanece bajo alerta de nivel amarillo. En estas zonas se esperan tormentas aisladas pero localmente fuertes, con acumulados estimados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, ráfagas moderadas a intensas y ocasional granizo.
Extensión del frente a Buenos Aires y otras provincias
El frente de inestabilidad no afecta de forma aislada a Santa Fe, sino que forma parte de un sistema que comprende a varias regiones de la República Argentina. El mapa oficial del aviso sitúa sectores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Chaco, Formosa y Misiones bajo distintas categorías de alerta por mal tiempo.
En la provincia de Buenos Aires y áreas del centro del país se aguarda el paso del frente inestable con tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas violentas y frecuente actividad eléctrica. Las precipitaciones proyectadas para estas provincias oscilan de manera general entre los 20 y 40 milímetros, según la región y el horario previsto de impacto.
Recomendaciones y prevención del organismo meteorológico
Frente a la gravedad de los avisos naranja y amarillo, las autoridades de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional sugirieron a la población seguir medidas preventivas básicas para reducir riesgos:
- Evitar la circulación innecesaria por la vía pública mientras persista el desarrollo de los fenómenos más intensos.
- Asegurar o retirar objetos sueltos de balcones, obras y techos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento.
- Desconectar aparatos electrónicos ante la presencia de intensa actividad eléctrica y no sacar los residuos domiciliarios para evitar la obstrucción de desagües y sumideros.
- Mantenerse resguardado bajo techos seguros y mantenerse informado mediante las actualizaciones del organismo oficial.
Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo la semana en Santa Fe
- Miércoles 4: Paulatina mejora de las condiciones climáticas, con cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 16°C y máxima de 27°C.
- Jueves 5: Jornada con buen tiempo, cielo algo nublado, vientos leves del sector norte y una marcada amplitud térmica (mínima de 12°C y máxima de 27°C).
- Viernes 6: Retorno de la inestabilidad hacia la tarde y noche con lluvias aisladas (hasta 40% de probabilidad) y ráfagas de viento norte que alcanzarán entre 42 y 50 km/h.
- Sábado 7: Se espera el día más cálido de la semana con una temperatura máxima de 29°C y cielo algo nublado.
- Domingo 8: Descenso de la temperatura con máxima de 24°C, vientos del sector sur y cielo completamente despejado.