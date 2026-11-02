El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de ocho provincias. El aviso alcanza a La Pampa, San Luis, La Rioja, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, donde se esperan fenómenos de variada intensidad durante este lunes.
El mapa de las tormentas para este lunes: ocho provincias bajo alerta amarilla
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones abundantes, posible caída de granizo, descargas eléctricas y ráfagas intensas. Los fenómenos podrían generar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.
Según el organismo, las condiciones meteorológicas podrían provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Además, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante caída de agua en poco tiempo, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
Qué se espera en cada provincia
En La Pampa, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Estos fenómenos podrían incluir precipitaciones abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuentes descargas eléctricas y ráfagas intensas. El SMN estima valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar esos niveles en forma puntual.
Por otro lado, San Luis y La Rioja también están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes. En estas zonas se esperan condiciones similares, con posible granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y abundante precipitación en lapsos breves.
Para estas provincias, los valores de agua acumulada se ubicarían entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.
A qué hora rige la alerta amarilla
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional contempla distintos períodos del día según la provincia. En La Pampa, San Luis y La Rioja, las tormentas están previstas para la noche, mientras que en Córdoba la alerta abarca la tarde y la noche.
En Chaco y Corrientes, el fenómeno se espera durante la mañana. En Formosa, el aviso rige por la tarde y, en Misiones, durante la mañana y la tarde.
Qué implica el nivel amarillo
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y afectar temporalmente las actividades habituales.
Por eso, las zonas alcanzadas por el aviso deberán estar atentas a la evolución de las condiciones climáticas durante los períodos señalados por el organismo.