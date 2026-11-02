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El mapa de las tormentas para este lunes: ocho provincias bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones abundantes, posible caída de granizo, descargas eléctricas y ráfagas intensas. Los fenómenos podrían generar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Las tormentas podrían incluir ráfagas y actividad eléctrica.Las tormentas podrían incluir ráfagas y actividad eléctrica.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de ocho provincias. El aviso alcanza a La Pampa, San Luis, La Rioja, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, donde se esperan fenómenos de variada intensidad durante este lunes.

Según el organismo, las condiciones meteorológicas podrían provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Además, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante caída de agua en poco tiempo, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

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Qué se espera en cada provincia

En La Pampa, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estos fenómenos podrían incluir precipitaciones abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuentes descargas eléctricas y ráfagas intensas. El SMN estima valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar esos niveles en forma puntual.

Por otro lado, San Luis y La Rioja también están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes. En estas zonas se esperan condiciones similares, con posible granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y abundante precipitación en lapsos breves.

El SMN advirtió por tormentas fuertes en distintas provincias.El SMN advirtió por tormentas fuertes en distintas provincias.

Para estas provincias, los valores de agua acumulada se ubicarían entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

A qué hora rige la alerta amarilla

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional contempla distintos períodos del día según la provincia. En La Pampa, San Luis y La Rioja, las tormentas están previstas para la noche, mientras que en Córdoba la alerta abarca la tarde y la noche.

En Chaco y Corrientes, el fenómeno se espera durante la mañana. En Formosa, el aviso rige por la tarde y, en Misiones, durante la mañana y la tarde.

Qué implica el nivel amarillo

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y afectar temporalmente las actividades habituales.

Por eso, las zonas alcanzadas por el aviso deberán estar atentas a la evolución de las condiciones climáticas durante los períodos señalados por el organismo.

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