Pronóstico

Lunes nublado y una máxima de 28 grados en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó el lunes con cielo cubierto, una temperatura de 19,3°C y elevada humedad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las nubes se mantendrán durante toda la jornada y no se esperan lluvias significativas.