Conectividad metropolitana

Ruta 5: Santa Fe reconstruye 1.200 metros y acelera la obra de la rotonda entre Recreo y Monte Vera

Los trabajos incluyen la renovación de la calzada, una nueva infraestructura para mejorar el ingreso al Hospital Protomédico y la incorporación de iluminación LED y paradas de colectivos. La inversión supera los $7.200 millones.