Últimos días de trabajo

Cómo es la planta potabilizadora de agua de Monte Vera que está finalizando la Provincia

La obra permitirá remover el hierro y el manganeso que afectaban la transparencia y la calidad del suministro. “A partir del mandato del gobernador Pullaro, sostenemos la inversión pública en infraestructura sanitaria para que las familias de Monte Vera puedan abrir la canilla de su hogar y contar con agua verdaderamente potable y limpia”, remarcó el ministro Enrico.