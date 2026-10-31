En Monte Vera, departamento La Capital, los trabajos para optimizar el servicio de agua corriente presentan un 95 % de avance y están próximos a su culminación. La intervención es coordinada por la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia.
Cómo es la planta potabilizadora de agua de Monte Vera que está finalizando la Provincia
La obra permitirá remover el hierro y el manganeso que afectaban la transparencia y la calidad del suministro. “A partir del mandato del gobernador Pullaro, sostenemos la inversión pública en infraestructura sanitaria para que las familias de Monte Vera puedan abrir la canilla de su hogar y contar con agua verdaderamente potable y limpia”, remarcó el ministro Enrico.
La obra de la nueva planta de tratamiento va a permitir adecuar los parámetros del agua a las exigencias sanitarias vigentes, resolviendo un histórico problema de coloración y turbiedad derivado de la presencia natural de minerales en las napas subterráneas.
Al brindar detalles sobre el estado del proyecto, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, comentó que “estamos ingresando en los últimos días de trabajo en la planta potabilizadora. Las cuadrillas se encuentran finalizando el revestimiento con fibra de vidrio de la cisterna de reserva y completando el montaje de las tuberías de interconexión. En pocos días realizaremos las pruebas operativas generales para dejar la planta funcionando a pleno”.
En ese marco, Enrico destacó el valor de la infraestructura sanitaria: “Ver que sale agua turbia de la canilla es una preocupación constante para cualquier vecino en su cocina, en su higiene y en las tareas de la casa”. “Con esta tecnología de tratamiento que estamos instalando, garantizamos que el agua sea transparente, segura y óptima para el consumo diario. Siguiendo la firme determinación del gobernador Maximiliano Pullaro, en Santa Fe administramos las cuentas provinciales con transparencia y orden para que los impuestos de los vecinos vuelvan en soluciones reales”, señaló el funcionario.
Un antes y un después
Por su parte, el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, subrayó el impacto de la gestión provincial: “Comprobar que en Monte Vera estamos a días de poner en marcha una planta potabilizadora de este nivel nos da una enorme satisfacción. Tener un Gobierno Provincial presente, con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico a la cabeza, significa que los reclamos históricos del departamento se escuchan y se convierten en obras concretas y cuidan la salud de la gente”.
Asimismo, el intendente de Monte Vera, Luis “Beto” Pallero, valoró el esfuerzo conjunto con la administración santafesina: “Esta obra marca un antes y un después para nuestra ciudad. Durante muchos años nuestra cooperativa y nuestros vecinos sufrieron los inconvenientes del agua con turbiedad, y saber que la Provincia tomó la decisión de financiar esta obra nos llena de tranquilidad. Agradecemos profundamente al ministro Enrico y a todo su equipo por traer una solución definitiva para nuestras familias”.
Detalles del proceso de potabilización
Consultados por los detalles técnicos, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, junto al director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar, explicaron: “El proyecto contempla la implementación de ingeniería de remoción biológica desarrollada por la Universidad Nacional de Rosario, un método eficaz para precipitar y filtrar las concentraciones de hierro y manganeso”.
Asimismo, explicaron que la intervención electromecánica sobre el sistema de ósmosis inversa incluyó el recambio de membranas filtrantes envejecidas, “un procedimiento que recupera la capacidad de desalinización y clarificación del agua, asegurando que el recurso mantenga de forma continua los estándares de potabilidad requeridos. Una vez concluidos los empalmes de la cañería de interconexión, iniciaremos los protocolos de ensayo hidráulico y seguimiento técnico”.
Para la concreción de la nueva planta potabilizadora en Monte Vera, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante una inversión que supera los 281 millones de pesos.