El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este miércoles tres kilómetros de repavimentación y mejoras de taludes en los puentes sobre el Río Salado, en el tramo al oeste de La Penca y Caraguatá. Se trata de una obra vial clave para el departamento San Justo, en el marco de los trabajos que viene desarrollando el Gobierno Provincial para la transformación integral de la Ruta Provincial N° 39.
Pullaro: “En Santa Fe tenemos el plan de obra pública más ambicioso del país y con una mirada productiva”
El gobernador inauguró la repavimentación de un tramo de casi tres kilómetros en los puentes sobre el Río Salado, al oeste de La Penca y Caraguatá, en el departamento San Justo. Además, en Gobernador Crespo, firmó el acta de inicio de los trabajos para la reconstrucción integral de la Ruta 39, entre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado. “En nuestra provincia, la obra pública es sinónimo de honestidad y de transparencia”, afirmó.
Además, en Gobernador Crespo, Pullaro firmó el Acta de Inicio de una nueva obra para la Ruta 39, sobre los 38,6 kilómetros que van desde el arroyo Saladillo Amargo hasta el Río Salado.
Se trata de una reconstrucción completa con ensanche: se abren 50 centímetros de caja a cada lado para construir banquinas pavimentadas, y la calzada queda en 7,30 metros, con 8,30 metros de ancho total. La inversión alcanza los $ 54.858.629.000.
En ese contexto, Pullaro aseguró que Santa Fe tiene “el plan más ambicioso de obra pública de la Argentina”, y que se lleva adelante “con una mirada productiva”, entendiendo que la reparación de las rutas y los caminos “nos hace abaratar los costos de la producción y la logística”, al mismo tiempo que permite generar trabajo e impacta positivamente en el crecimiento económico de la provincia.
El mandatario provincial afirmó que su gestión encaró “el programa de obra pública más importante que tuvo la provincia”, y lo hizo “en el peor momento de la economía a nivel país, donde Nación y otras provincias recortaron la obra pública”, mientras “Santa Fe en 34 meses, hizo lo mismo que se habían hecho los últimos ocho años en obras”.
En ese sentido, el gobernador afirmó que la Provincia puede demostrar que “la obra pública es sinónimo de honestidad y de transparencia”, porque “bajamos el costo de la obra pública en un 40 %”, considerando que Santa Fe necesita tener “mejor infraestructura vial y energética, así como mejor conectividad”, por lo que reconoció como fundamental dar los debates necesarios para poder seguir siendo “el motor que empuja al país al cambio, a través del trabajo y la producción”.
Inversión en una zona productiva
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, resaltó que la obra de repavimentación y mejoras de taludes representa “un refuerzo importante y una inversión realizada en el momento justo” ante la llegada del fenómeno de El Niño.
Además, consideró a la obra sobre la Ruta 39 como “una de las más importantes que encara el Gobierno Provincial”, a partir de una decisión “muy grande de inversión del gobernador Pullaro”, que permitirá “terminar con este cruce peligroso y hacer una rotonda de hormigón sobre una ruta nacional, que no la paga la Nación, sino que la vamos a hacer los santafesinos, porque primeramente está cuidar la vida de la gente”.
Por su parte, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, dijo que es “un día histórico para todo el departamento”, ya que las obras inauguradas en los puentes sobre el Río Salado y la obra de ensanche anunciada en Gobernador Crespo, permitirán “fortalecer el tránsito de las distintas localidades”, ya que son rutas por las que pasan muchos camiones por día, al tratarse de “una zona productiva, bioceánica y que comunica varios departamentos de la provincia”.
Los presidentes comunales de La Penca y Caraguatá, Efren Cancián, y de Gobernador Crespo, Luciano Lemer, coincidieron en la importancia de la obra pública que “muchas veces se cae en el descrédito o en decir que si hay obra pública hay corrupción; en Santa Fe demostramos que si hay obra pública, se hace bien”.
Y reconocieron que las obras beneficiarán “a todas las localidades de la región” y a las empresas radicadas en la zona que se verán motivadas a “sacar la riqueza que producen en el campo, generando movimiento y trabajo de manera ascendente”.
Presentes
De los actos participaron el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el presidente comunal de Colonia Dolores, Mario Villalba; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la DPV zona norte, Sergio Cardozo; y el director coordinador zona 4 San Javier, Héctor Rossi.