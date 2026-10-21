Mejoras clave

Pullaro: “En Santa Fe tenemos el plan de obra pública más ambicioso del país y con una mirada productiva”

El gobernador inauguró la repavimentación de un tramo de casi tres kilómetros en los puentes sobre el Río Salado, al oeste de La Penca y Caraguatá, en el departamento San Justo. Además, en Gobernador Crespo, firmó el acta de inicio de los trabajos para la reconstrucción integral de la Ruta 39, entre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado. “En nuestra provincia, la obra pública es sinónimo de honestidad y de transparencia”, afirmó.