Postura ratificada

Pullaro: "Las PASO no aportan nada al fortalecimiento democrático del país"

El gobernador diferenció el plano nacional del provincial. "En Santa Fe, hay una cultura de primarias; se utilizan. Pero en la Nación prácticamente no se usan", sentenció. Aun así, aclaró que ésa es su postura personal. "Los legisladores son autónomos", planteó.