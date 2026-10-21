El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó su posición a favor de suspender las elecciones primarias a nivel nacional. Lo hizo en el marco de la conferencia de prensa – y ante la consulta de un periodista- que compartió este martes en Paraná con sus pares de Córdoba y Entre Ríos.
Pullaro: "Las PASO no aportan nada al fortalecimiento democrático del país"
El gobernador diferenció el plano nacional del provincial. "En Santa Fe, hay una cultura de primarias; se utilizan. Pero en la Nación prácticamente no se usan", sentenció. Aun así, aclaró que ésa es su postura personal. "Los legisladores son autónomos", planteó.
Martín Llaryora, de hecho, se manifestó – ante la misma pregunta- "abierto al debate", en tanto que Rogelio Frigerio evitó pronunciarse puesto que su espacio político no ha adoptado todavía una posición al respecto.
Pullaro defendió su postura y explicó que no es contradictorio pretender suspender un sistema a nivel nacional que está vigente y activo en la provincia.
"Yo ya me manifesté a favor de la suspensión de las PASO en el orden nacional – insistió-. Mi provincia tiene PASO; tiene una cultura de PASO y aquí se utilizan. Pero eso no es una contradicción. Yo soy producto de una PASO en el orden provincial y diría que desde el 2007 en adelante, la provincia utilizó este mecanismo con mucha nitidez".
Sin embargo, planteó que a nivel nacional la situación es diferente. "Lo que no veo es que las PASO sirvan para algo en el orden nacional, porque prácticamente no han sido utilizadas por los partidos políticos", sostuvo.
Las diferencias
Para Pullaro, carece de sentido sostener a nivel nacional un sistema que prácticamente no se utiliza. "En muchos casos – dijo-, los partidos políticos o los frentes políticos llevan a un solo candidato, y al ser las primarias obligatorias, hacen que la gente tenga que ir tres veces a votar. Y si tomamos el caso de Santa Fe donde por Constitución no se pueden hacer elecciones simultáneas, sumamos otras dos votaciones. Entonces, es muy difícil", manifestó.
En otro orden, mencionó como factor para fundamentar su postura a favor de la suspensión, el económico. "El costo que tiene una elección en el orden nacional es otro elemento a tener en cuenta", mencionó. Y aclaró que su posición como gobernador no necesariamente tiene que ser la de los legisladores que representan a la provincia de Santa Fe.
"A veces dicen 'esto hicieron los legisladores de Pullaro'. Pero los legisladores son autónomos y hacen lo que entienden que tienen que hacer. Y les diría que no me consultan y está bien que eso así sea, porque si no, parecerían empleados del gobernador. Yo les puedo asegurar que eso en Santa Fe no sucede. La mía – insistió- es una posición personal".
El mandatario abundó en su opinión y acotó que desde su punto de vista, las PASO "no aportan nada al fortalecimiento del sistema democrático de la República Argentina. En muchas provincias han sido utilizadas y bien utilizadas; y en otros lugares, no. La diferencia también en Santa Fe es que no tenemos segunda vuelta, con lo cual no llevamos a la ciudadanía a ir a las urnas tres veces".
Frigerio
Ante la misma consulta, Frigerio evitó un pronunciamiento concreto. "Los que me conocen saben que no me gusta mucho hablar de estos temas porque creo que no le quiten el sueño a los argentinos; ni si hay o no PASO, ni qué fecha van a ser las elecciones. No le dedicamos nosotros mucho tiempo a esta discusión", aseguró.
"Y eso no es un posicionamiento frente a las cámaras - sostuvo-; lo digo honestamente. De hecho, nuestro espacio político que integran 28 agrupaciones en Entre Ríos no tomó una definición todavía, así que cualquier cosa que yo diga sería también a título personal.
A su criterio, "hay un divorcio creciente, una grieta creciente entre la sociedad y la política". Y consideró que en el contexto actual, "tener cinco elecciones en un año es un poco tirar de la cuerda; creo que todo hay que debatirlo, tanto a nivel nacional como provincial. Hay que incorporar mayores controles al financiamiento de la de la política. Tenemos que dar una vuelta de tuerca y rediscutir esto, sobre todo, hay que discutir lo que nos aleje de la sociedad en términos de la política o nos pueda empezar a reconciliar con la sociedad", concluyó.