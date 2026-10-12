Entra en su etapa final

El Acueducto Biprovincial ya tiene un 25% de avance y completa una fase clave de su trazado

La obra permitirá abastecer de agua potable a 32 localidades santafesinas y 22 cordobesas en su primera etapa, con una población beneficiaria superior a los 400.000 habitantes. Los trabajos incluyen la construcción de la planta potabilizadora y la instalación de la cañería troncal.